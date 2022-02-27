法醫鑑定：肺水腫可證嬰肺發育不全

法醫高大成鑑定男嬰死因，認為無證據證明男嬰趴睡死亡。（資料照）

2022/02/27 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市發生一件男嬰猝死案，檢方率法醫鑑驗認為，依屍斑情況，男嬰是趴睡窒息死亡，以過失致死罪起訴照顧的護理師；法院審理時再找法醫進一步鑑定，出現翻盤結論，認為是仰躺窒息死亡，且為肺部發育不完全合併肺高壓造成。

若是肺部發育不全，為何出生後未死亡？法醫高大成說，胎兒在母體中，由母體提供氧氣，出生後肺部壓力慢慢增加，以致最後無法吸入空氣而死亡。

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高的鑑定指出，男嬰肺部雖有微量羊水和奶水，但不致窒息，若嗆奶窒息，肺部液體恐超過一百公克，而男嬰肺部液體約七十公克；若真窒息，醫院急診以氣管抽取時，會抽出大量液體，實際上僅微量。

鑑定認為，趴睡窒息而死，會出現「肺氣腫、腦水腫」情況，但男嬰出現「肺水腫」。猝死男嬰的肺臟重約七十公克，相較於相同體重嬰兒的肺臟約三十到四十公克，其肺明顯超重、呈現肺水腫，切片也發覺肺臟間質血管增厚及纖維化，肺泡未擴張，證明沒有肺氣腫；若是趴睡窒息，肺泡會擴張，肺氣腫會很明顯。

至於屍斑出現在前胸，高大成鑑定卻認為是仰躺窒息，原因同樣是肺部壓力太大導致吸不進空氣而死亡，此一情況的屍斑會湧向前胸。

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