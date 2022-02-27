嬰猝死 急改護理紀錄卸責 鑑定自然亡 偽造證據判刑

台南地院認為男嬰是肺部發育不全導致的自然死亡，過失致死部分判護理師無罪，但偷改護理紀錄製造假證據，依偽造文書罪判刑四月。（資料照）

2022/02/27 05:30

〔記者王捷／台南報導〕出生十天的男嬰在坐月子中心猝死，當班郭姓護理師憂心被究責，案發後偷改護理紀錄，當天監視器畫面又「剛好」消失。案經台南地院找來法醫進一步鑑定，認為男嬰是肺部發育不全導致的自然死亡，過失致死部分判護理師無罪，但偷改護理紀錄製造假證據，依偽造文書罪判刑四月。

偽造文書罪判四月

事發於二○一七年十二月十五日，當天早上九時多郭姓護理師要給男嬰餵奶時發現男嬰死亡，送醫不治。檢方率法醫相驗發覺，男嬰屍斑在身體正面，一般情況下正常仰躺死亡，屍斑出現在背部，趴睡死亡的屍斑才在正面；另依屍斑推算，發現時，男嬰死亡已超過四、五個小時。

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檢方指示調閱月子中心嬰兒室的監視器影像，沒想到警方回報，監視器未連結主機錄影，檢方認為可疑。

此外，負責當天零時到上午八時照顧男嬰的是江姓護理師。檢方過濾護理紀錄，江在當日凌晨零時餵奶，接著紀錄清晨五時卅分男嬰喝下七十毫升配方奶，上午七時卅分男嬰哭鬧，經安撫拍哄入睡，活動力還可以。但檢方從男嬰死亡時間推算，研判紀錄不實，因為依病理推斷，五時卅分時男嬰應已死亡，最後認為，江姓護理師零時餵完奶未確實拍嗝，又讓男嬰趴睡，上午九時多發現男嬰死亡，將男嬰轉向仰躺，把責任推給接班的郭姓護理師，而郭姓護理師則未落實填寫護理紀錄。

郭確實未落實填寫，擔心吃官司，竟在案發當晚回到月子中心偷改紀錄，寫下早上八時男嬰體溫三十六度、膚色紅潤、呼吸正常安睡，上午九時發現男嬰呼吸微弱等。檢方最後將江、郭二人均依過失致死罪起訴；郭在法院審理時，承認偷改。

江姓護理師否認疏失，表示解剖時男嬰胃裡有十毫升乳糜，若死前最後一餐是在凌晨零時，凌晨四點胃部已排空，跟檢方推定的死亡時間不同。

南院為慎重起見，請法醫高大成進一步鑑定死因，鑑定結果認為，無證據證明男嬰趴睡死亡，若是趴睡窒息，會出現肺氣腫、腦水腫情況，但男嬰出現的是肺水腫，此屬肺部發育不良，合併肺高壓導致吸不到空氣而自然死亡。法官依此認定兩名護理師無照顧過失，但郭姓護理師更改護理資料，偽造文書部分有罪。

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