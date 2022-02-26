躲陽台關門擋火煙 母女火場躲過死神

消防人員分享火場內有無關門的「色差照」，強調火場中關門的重要性。（記者萬于甄翻攝）

2022/02/26 05:30

〔記者徐聖倫、吳仁捷、萬于甄／綜合報導〕天氣寒冷，不少民眾使用電暖氣取暖，新北市一處大樓住戶疑因電暖器故障釀成火災，十四歲穆姓女國中生逃進浴室，因吸入太多濃煙昏迷，送醫搶救尚未脫險；而台南一處民宅疑電暖器使用不慎引燃沙發，一對母女躲進陽台，並關上陽台門窗阻擋濃煙，兩人順利獲救。

一女躲浴室 吸入濃煙昏迷

新北市蘆洲區三民路某社區的十一樓昨凌晨三時火警，該戶為爺爺與三名孫女同住，起火點在穆女的房間，其兩名姊姊與爺爺逃出，穆女慌亂下逃進房間內的浴室，消防人員十四分鐘內將火勢撲滅，並在浴室找到人，但穆女吸入太多濃煙，且身上有多處燒燙傷，當下失去生命徵象，送醫雖撿回一命，但昏迷指數僅有三，目前在加護病房觀察，尚未脫險。

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消防人員表示，起火點就在穆女房間，房內電暖器有使用跡象，不排除是電暖器故障釀災。

新北市消防局第三大隊長黃弟勝呼籲，天冷使用電暖器，若長久未用，應檢查電線，年久就應汰換，避免高功率電器短路起火。

消防局並呼籲，浴室雖有水源，但因有排氣等管道，火煙易竄入，不具防火時效，無法阻隔火煙，呼籲民眾遇火警勿逃入浴室，應立即往外逃，或緊閉處室內門板待援。

而台南市永康區四維街一處民宅，廿三日晚間疑住家一樓電暖器使用不慎引燃沙發，不斷竄出黑煙，四十一歲媽媽帶四歲女兒衝上二樓陽台避難，消防員為避免母女因濃煙嗆傷，趕緊指導媽媽將陽台門窗關緊阻擋濃煙，同時架梯協助母女平安脫困。

南市消防局第五救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，火場中關門的動作可有效阻隔濃煙，爭取更多的等待救援時間，同時避免因吸入濃煙而嗆傷，是遇到火警保命的關鍵之一。

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