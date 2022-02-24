華山分屍案 陳伯謙逃死 如他預期

華山分屍案陳伯謙逃死，如他預期。（資料照）

2022/02/24 05:30

犯最嚴重之罪、無悔意 但可教化

〔記者張文川、吳政峰／台北報導〕犯下「華山分屍案」的凶手陳伯謙，一審一度被判處死刑，二審逆轉判無期，更一審雖認定不算自首，且犯最嚴重犯行、無悔意，可判死刑，但依心理衡鑑認為陳有矯正的合理期待可能性，仍判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院昨認定更一審無違誤，駁回檢、辯上訴定讞，陳伯謙確定逃死。

四十歲的陳伯謙仍羈押於台北看守所，他自認不會被判死刑，審理期間會客時竟還告訴友人，將來出獄後打算出書「變態殺人魔的心情自白」應該會很紅，可以賺到一桶金，結果法院最終判決一如他的預期。

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全案一審台北地院依強制性交故意殺人等罪判處死刑；二審高等法院認定是自首，減刑改判無期徒刑；高院更一審改認定陳不符自首，且殺人手段惡劣，犯行令人髮指，屬人權兩公約規定的「最嚴重之犯行」，犯後捏造共犯誤導辦案，未顯悔意，可將死刑列入量刑選項。

不過，更一審審酌教化矯正可能性時，採信「台灣司法心理學會」心理衡鑑，認為陳可矯正治療，有教化的合理期待可能性，因此量處無期徒刑，日後須評估達再犯危險「顯著降低」程度才能假釋。

最高法院認為，更一審已詳加說明「可」判處死刑理由，並逐一審酌刑法五十七條各項量刑因子，由專業心理鑑定有矯正的合理期待可能性，尚無將其生命與社會永久隔離的必要，更一審量刑的裁量並無不當或違法，故駁回上訴定讞。

陳伯謙二○一八年在台北市華山草原搭建「野居草堂」，開班指導射箭，同年五月底與高姓女學員在草堂飲酒聊天，趁她酒醉時性侵後勒斃，就地分屍棄置陽明山區。

法界：逐步廢死 應有配套

外界認為，我國刑事司法政策朝逐步廢死邁進，已鮮少判死，卻沒有配套措施；台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，目前無期徒刑受刑人服刑滿廿五年，即可提報假釋，針對這類型的罪犯，未來或許可朝「從嚴假釋」與「特定類型犯罪不得假釋」兩方向思考。

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