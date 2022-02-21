雨夜出遊⋯寶馬飆撞分隔島 3死

國道一號新北市泰山路段昨凌晨一輛寶馬自撞五楊高架橋入口分 隔島，車上三名年輕人身亡，車輛全毀。 （記者吳仁捷翻攝）

2022/02/21 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛寶馬520d轎車昨凌晨行經國道一號泰山路段、五楊高架道路與平面道路分流處，突然高速撞上入口處的水泥分隔島，造成引擎噴出、車頭全毀，車上三人一人飛出車外，另兩人被夾在殘破車體與分隔島間，三名男子送醫回天乏術；檢警不排除駕駛切入高架車道後，又想切回平面車道，導致直接撞上分隔島釀禍，確切肇事原因待釐清。

1男噴飛 兩男夾死

這起車禍發生在國道一號南下卅五.五K泰山路段，三名死者搭乘新車價兩百四十八萬元的寶馬520d轎車，在五楊高架與平面道路分流處發生事故，疑為駕駛的廿四歲王男，與後座廿三歲陳男夾困在車體與分隔島間，疑在副駕駛座廿一歲陳男則噴出車外。

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警方過濾後車行車紀錄器等影像，發現肇事的寶馬疑要切入高架路段，從平面道路的內線車道，連切兩個車道、超車，再切入高架道路入口端的內線車道，不久便自撞，過程不到廿秒。

據了解，車上三人均無酒精反應。目擊的駕駛透露，寶馬超過他的車，不久聽見一聲巨響，駕駛再往前開，赫見該車撞上分隔島全毀、冒煙。

高速換車道 撞斷10餘防撞柱

由於現場沒煞車跡象，事發時雖大雨，但該處無積水衍生的水漂問題，由於寶馬肇事前高速變換車道，加上五百公尺長的槽化線有十餘支防撞柱遭撞斷，檢警初步研判，駕駛切入高架車道後又想切回，卻撞上分隔島。

昨天死者的父親相驗，難掩哀痛，透露僅知道兒子要從新北到新竹出遊，不清楚事發經過。

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