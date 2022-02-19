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    盧秀燕道歉 認了裁罰過輕

    台中市長盧秀燕帶領社會局團隊鞠躬道歉。（記者蔡淑媛攝）

    台中市長盧秀燕帶領社會局團隊鞠躬道歉。（記者蔡淑媛攝）

    2022/02/19 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市爆發托嬰中心集體虐嬰，家長昨控訴市府包庇與擺爛，市長盧秀燕昨鞠躬道歉，她坦承裁罰過輕，沒有適當處分與法辦，並強調，「舊案發現新事證」就是疏失，針對虐嬰園方的相關人員都要移送法辦，台中市議會民進黨團則批評，「媽媽市長失職、愧對人民！」。

    要求相關人員都要移送法辦

    盧秀燕昨下午臨時開記者會，她鞠躬道歉說，對家長、嬰幼兒、社會大眾深感愧疚自責，裁示對虐嬰園方的相關人員，要以故意傷害罪及強制罪等刑事罪名移送法辦，坐視不管的共犯，也都移送法辦。

    盧秀燕說，要求社會局下週一前調查清楚提出報告，對於失職人員提出懲處名單，並提出檢討方案，持續對托嬰中心追究責任，此外檢討裁罰是否符合比例原則，並加重罰則，另對受害家屬，應給予法律扶助。

    挨轟拖了一年還不清不楚

    台中市議會民進黨團批評，市長盧秀燕僅以一句「舊案發現新事證」輕輕帶過，簡直麻木不仁，此虐嬰事件拖了一年還查得不清不楚，甚至在事發一年後，才知道有新事證，讓受害者與家長活在疑慮與恐懼中，顯見中市社會局是敷衍了事、草率結案。

    民進黨團說，市民不希望看到一位老是在道歉的市長，尤其「媽媽市長」一再喊著幸福城市，兒虐事件卻一再發生，市長曾說要提高裁罰，但若市府草率心態不改，查不到事證，裁罰金額再高又有何用？民進黨議員周永鴻強調，市府的怠惰造成更多孩子受到傷害，此事絕非盧秀燕一句道歉就能了事。

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