司法話題》天天帶槍上班 移工判2年8月

移工天天帶槍上班判刑示意圖。（資料照）

2022/02/09 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在新竹工作的越南籍移工張庭軍，因工作態度不佳，老闆要他走路，竟當眾掏出槍彈，甚至將子彈上膛，現場眾人見狀奮勇奪槍，才未造成傷亡。案經檢方起訴，新竹地院依非法持有槍械罪判處張男兩年八月徒刑，併科罰金五萬元，並於刑期執行後驅逐出境。

當眾掏槍上膛 恐嚇老闆

法官調查，張庭軍二０二０年以一萬五千元購買改造手槍一支、子彈十二顆後，就藏放在公司宿舍內，後來更放在包包隨身攜帶到公司上班。

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去年九月六日，公司對越南籍移工開會宣達相關規定，並協調張庭軍及另一名越南籍武姓移工的工作態度問題。

與會的人力仲介公司老闆娘向張男與武男表示，兩人近來工作的態度未能配合，如果希望繼續留在公司，要改變工作態度，否則可以轉換雇主。

張庭軍見老闆娘拿出轉換雇主文件要他簽署，心生不滿，拿出手機欲拍照，被老闆娘制止，張男爭執後非常氣憤，竟從包包掏出手槍及子彈，向在場人員出示，眾人嚇了一跳，立即上前抱住張庭軍，張男竟將兩顆子彈裝填入彈匣中，所幸槍彈被眾人搶下並報警偵辦。

法官認為張男明知槍枝具有高度危險性仍持有，甚至拿來恐嚇，雖未造成人員傷亡，但對於他人身體、生命及社會治安已造成潛在危險與不安，不宜繼續居留國內，應於刑期執行完畢後驅逐出境。

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