為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    司法話題》天天帶槍上班 移工判2年8月

    移工天天帶槍上班判刑示意圖。（資料照）

    移工天天帶槍上班判刑示意圖。（資料照）

    2022/02/09 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在新竹工作的越南籍移工張庭軍，因工作態度不佳，老闆要他走路，竟當眾掏出槍彈，甚至將子彈上膛，現場眾人見狀奮勇奪槍，才未造成傷亡。案經檢方起訴，新竹地院依非法持有槍械罪判處張男兩年八月徒刑，併科罰金五萬元，並於刑期執行後驅逐出境。

    當眾掏槍上膛 恐嚇老闆

    法官調查，張庭軍二０二０年以一萬五千元購買改造手槍一支、子彈十二顆後，就藏放在公司宿舍內，後來更放在包包隨身攜帶到公司上班。

    去年九月六日，公司對越南籍移工開會宣達相關規定，並協調張庭軍及另一名越南籍武姓移工的工作態度問題。

    與會的人力仲介公司老闆娘向張男與武男表示，兩人近來工作的態度未能配合，如果希望繼續留在公司，要改變工作態度，否則可以轉換雇主。

    張庭軍見老闆娘拿出轉換雇主文件要他簽署，心生不滿，拿出手機欲拍照，被老闆娘制止，張男爭執後非常氣憤，竟從包包掏出手槍及子彈，向在場人員出示，眾人嚇了一跳，立即上前抱住張庭軍，張男竟將兩顆子彈裝填入彈匣中，所幸槍彈被眾人搶下並報警偵辦。

    法官認為張男明知槍枝具有高度危險性仍持有，甚至拿來恐嚇，雖未造成人員傷亡，但對於他人身體、生命及社會治安已造成潛在危險與不安，不宜繼續居留國內，應於刑期執行完畢後驅逐出境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播