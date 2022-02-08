基隆採驗瑕疵 疑似食物中毒業者免罰

2022/02/08 05:30

〔記者溫于德、蔡思培／台北報導〕基隆市立中山高中在前年發生疑似午餐團膳食物中毒案，當時造成二六一名師生出現腹痛、腹瀉，基隆市衛生局採檢三名學生糞便後驗出金黃色葡萄球菌腸毒素，由台北市政府針對團膳供應商鉅登公司裁罰六萬元，但台北地院認為，基隆市衛生局採驗糞便及餐盒的保存過程均存在嚴重瑕疵，判決鉅登公司免罰，全案仍可上訴。台北市衛生局昨表示，將在時限內進行上訴。

中山高中師生在二○二○年四月廿八日食用團膳後，共有二五一名學生、十名教職員出現腹痛、腹瀉，基隆市衛生局採檢三名學生的糞便後驗出金黃色葡萄球菌腸毒素，台北市衛生局因此裁罰鉅登公司六萬元。

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但鉅登提出異議，表示驗出金黃色葡萄球菌的三名學生中，有二人的採驗時間距離發病已超過三天，其中一人的檢體在三天後才送到實驗室，不符合衛生福利部疾病管制署的傳染病檢體採檢規定；公司為了調查真相，多次派員赴校園訪談，發現有不少學生在事發當天下午或放學後陸續食用其他的餐點。

鉅登並指出，食餘檢體「冷藏」逾四十八小時，並非全程在「冷凍」環境下採樣，且「疑似食物中毒速報單」也記載學生高達七分之二確診諾羅病毒，請求撤罰；北市衛生局表示，據基隆市衛生局調查，三名學生食用團膳後並未與其他學生共食其他餐點，餐盒也驗出金黃色葡萄球菌，顯示團膳在食用前已遭受污染。

台北地院調查，中毒師生多達二六一人卻只有八人就醫，其餘二五三人是否有食物中毒仍有疑義，而且三名學生中，有二人的發病時間與留存糞便時間相距三天以上，另一人自留糞便雖符合採檢規定，但送到基隆市衛生局已逾三天，檢驗程序存在重大瑕疵，加上餐盒僅以冷藏方式保存，並非規定的冷凍方式，因此認定基隆市衛生局採驗學生糞便及餐盒均存在嚴重瑕疵，判決鉅登免罰。

北市衛生局表示，傳染病檢體採檢手冊雖提到人體糞便要在三天送檢，但並非拒收檢驗準則，疾管署會判定檢體是否適合檢驗，且最後有檢驗。此案有兩名以上病患臨床檢體中分離出相同的金黃色葡萄球菌菌株，也從可疑食物檢體中分離出金黃色葡萄球菌，判定細菌性食品中毒案件。

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