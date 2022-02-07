打貪 揪立委集體收賄 辦宜蘭土地弊案

廉政署在中油煉製事業部執 行長辦公室查獲2710萬現金 。 （資料照，橋檢提供）

2022/02/07 05:30

〔記者張文川／台北報導〕司法機關打擊貪腐從未斷過，農曆年前即接連發動搜索宜蘭縣政府、台灣中油公司，其中，宜縣府二名處長級官員、中油一名部門執行長被收押禁見，打貪不手軟，讓台灣在全球各國中，「清廉印象指數」不斷提升，並成為全亞洲賄賂風險最低的國家。

前年七月，檢調發動震驚全國的陳超明等多位立委涉集體收賄案，同年十一月起訴，此舉獲國際肯定我國打貪也敢「打老虎」。

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廉政署上月十三日則報請宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污弊案，針對宜蘭縣政府二○一九年某羅東土地免徵增值稅案、前年某羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所二○一九年晚會辦桌布置標案，以及部分官員疑似財產來源不明，大動作搜索縣政府、縣長官邸等三十餘處，約談縣長林姿妙等三十人到案說明，林姿妙等十人訊後被列為被告，縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原由檢方聲押禁見獲准，林姿妙、羅東鎮長吳秋齡偵訊後暫獲無保請回。

廉政署也對國營事業發起肅貪，檢、廉獲報中油公司大林煉油廠檢修標案有貪瀆弊端，煉製事業部執行長徐漢與廠商過從甚密，涉向得標商索賄一千萬元及不當招待，上月廿七日赴徐漢的辦公室搜索，當場起出二千七百一十萬元現金，橋頭地檢署聲請羈押禁見徐漢與劉姓「白手套」獲准，並擴大偵辦釐清金錢來源中。

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