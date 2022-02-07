台清廉反賄 刷新最佳排名

總統蔡英文上任之後，台清廉反賄刷新最佳排名。（資料照）

2022/02/07 05:30

全球清廉上升至25名 反賄亞洲第一 國防廉潔世界第六

台清廉反賄 刷新最佳排

〔記者吳政峰／台北報導〕總統蔡英文就任即指示各部會制定廉能政策，行政院長蘇貞昌亦強調，政府廉潔是對外招商的關鍵吸引力。經過五年努力，我國去年的「清廉印象指數」晉升為全球第廿五名、「賄賂風險指數」則顯示，在亞洲各國中，台灣賄賂風險最低，法務部認為，此結果有利營造我國的優質投資環境，提升競爭力。

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法務部︰營造優質投資環境

總統蔡英文二○一六年上任，指示政府各部門根據「聯合國反貪腐公約」制定廉能政策，貫徹反貪腐作為，提升台灣投資環境，並曾表示「廉政工作是各國都必須面對的課題，聯合國對反貪腐也相當重視。台灣雖不是聯合國正式成員，但落實廉能政府的決心不會輸給任何一個國家。」

行政院長蘇貞昌亦多次在中央廉政委員會的會議中強調，台灣具有開放、透明、民主及法治的環境，已是全球不可或缺的反貪腐夥伴。廉政與國家競爭力、國際形象密切相關，是吸引國際投資、增加招商吸引力的關鍵元素。

府院全力反貪，我國二○一七年提出首部反貪腐報告，並於二○一八年舉辦首次國家報告國際審查會議，由國際審查委員等專家出具「台灣的反貪腐改革」四十七點結論性意見，交法務部追蹤管考，部長蔡清祥指示「廉政工作應以防貪為重心」。

經過公、私部門努力，台灣在全球商業反賄賂非營利組織公布的「二○二一年賄賂風險指數」為十七分，於全球一九四個受評國家或區域排名第十五、亞洲排名第一（丹麥賄賂風險指數僅兩分，全球最低），代表台灣在亞洲各國中賄賂風險最低，為二○一七年參與評鑑以來的最佳成績，其次是日本全球排名第十八，中國則排名第一百三十五。

國際透明組織日前公布的全球一八○個國家與地區「全球清廉印象指數」，台灣得到六十八分，超過八十六％的受評國家，名次也達到第廿五名，比前總統馬英九執政時期上升五名，更是該指數一九九五年公布以來的最佳成績。

此外，台灣在亞太洗錢防制組織第三輪評鑑獲得亞太最佳成績、「政府國防廉潔指數」評鑑成績世界排名第六。蔡清祥表示，我國獲得諸多國際組織肯定，顯示已有效降低貪腐對企業活動的不利影響與防止官商不當互動。

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