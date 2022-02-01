威力彩除夕夜摃龜 下期上看8億

台灣彩券公司今年春節加碼8.8億元，其中大樂透加開360組100萬「春節大紅包」。（記者鄭琪芳攝）

2022/02/01 05:30

大樂透頭獎也連3摃 下期上看2.1億

〔記者鄭琪芳／台北報導〕除夕夜威力彩與大樂透頭獎雙雙摃龜！昨晚開獎的威力彩，頭獎連二十九摃，獎金七．○六億元累入下期，下期頭獎上看八億元。大樂透頭獎則連三摃，下期頭獎上看二．一億元；大樂透「春節大紅包」開出三十組、中獎注數三十七注，其中二十四組為一注獨得、五組為兩注均分、一組為三注中獎。

本期威力彩中獎號碼第一區為「○三、○七、一八、二一、二三、三七」，第二區「○六」，頭獎及二獎均摃龜。大樂透中獎號碼為「○四、一四、三二、三三、四三、四四」，特別號「四九」，頭獎同樣摃龜，二獎則有三注中獎，各得一八六萬餘元。

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大樂透「春節大紅包」中獎號碼則為「○一、○三、○九、二五、三三、三四、三六、四三、四八」，本期共開出三十組、總中獎注數三十七注，其中二十四組為一注中獎、獨得獎金一○○萬元，五組為兩注均分、各得獎金五十萬元，一組為三注中獎、各得獎金三十三萬餘元。根據台彩統計，春節大紅包獎項已開出八十五組，還有二七五組待送出，下期將繼續加開。

台彩表示，本期開出春節大紅包的投注站共三十五家，有兩家一次開出兩注，其中一家是台中市北屯區「錢太祖彩券行」，中獎金額各為一○○萬元及五十萬元，這家投注站本屆累計已開出五注春節大紅包；另一家為南投縣南投市「一六八彩券行」，這家投注站曾於二○一九年開出一億元大樂透頭獎，二○二一年也曾開出一次春節大紅包，昨晚開出兩注獎金皆為一○○萬元。此外，台中市烏日區「億萬彩券行」，之前已開出五次春節大紅包，昨晚再添一次，累計本屆已開出六次。

今彩五三九頭獎 板橋開出

另外，昨天晚上開獎的今彩五三九中獎號碼為「○五、一六、一七、三三、三八」，頭獎一注中獎，可得獎金八○○萬元，獎落新北市板橋區溪北路三十六號「億金彩券行」。

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