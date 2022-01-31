過年打詐緝賭 新北查獲1800餘萬

新北警方年前加強打詐、 取締賭博，共查獲86件、 1813餘萬不法所得；圖為 警方取締賭場。 （記者吳仁捷翻攝）

2022/01/31 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警方今年一月起打擊詐騙、緝賭，累計至昨日查獲詐欺集團三十三件一百四十九人，查扣不法所得四百九十五萬餘元，另為遏止黑道金流，也取締賭場五十三件三百四十二人，查扣一三一八萬賭資，累計查獲一八一三餘萬不法所得，雙雙為全國之冠；新北警方重申，進入新春連假，但法律無假期、治安不打烊，將持續防詐、取締賭場，讓民眾過好年。

新北刑大統計，二○二一年發生三四一五件詐欺案件，因去年台股指數上揚，詐團假投資詐騙手法案件增加四五七件，高居所有詐欺案之冠，新北警方除加強打擊力道，與金融機構、超商緊密聯防合作，攔阻民眾遭詐騙匯款，二○二一年成功攔阻遭詐高達二億二五三二萬餘元，等同二百名百萬年薪者一年所得，攔阻金額較二○二○年增加一億三五○五萬餘元。

請繼續往下閱讀...

警方提醒民眾，詐團看準民眾領取年終、壓歲錢及紅包，透過假交友、假冒親友電話拜年借錢，甚至股市休市也會利用假投資手法要求付費預約飆股，新北市刑大臉書粉專透過防詐犬福星推出一系列防詐宣導，呼籲民眾接獲類似電話、簡訊或LINE訊息，務必向警方求證。

另因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，呼籲民眾過年期間嚴守防疫措施，避免出入職業賭場，除易衍生治安事件，更將自身暴露染疫風險之中，若遭匡列隔離可能導致自身、家人年假泡湯，恐後悔莫及。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法