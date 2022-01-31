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    酒駕三法上路 首日法辦52人

    加重酒駕刑罰及行政罰新法「酒駕三法」昨日零時起生效，新法起跑後，全國取締88件、移送52件。（記者吳仁捷翻攝）

    加重酒駕刑罰及行政罰新法「酒駕三法」昨日零時起生效，新法起跑後，全國取締88件、移送52件。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/01/31 05:30

    〔記者吳仁捷、陳鈺馥／綜合報導〕加重酒駕刑罰及行政罰「酒駕三法」新法昨起生效，警方統計，新法起跑後，全國取締八十八件、移送五十二件，第一宗取締酒駕首例發生在新北市，一名林姓工人酒駕觸法，酒測值達○．四七mg/L，當場依公共危險罪嫌送辦；警方提醒，春節開車上路，便適用刑罰更趨嚴格的酒駕新規範，呼籲駕駛人切勿存有僥倖酒駕。

    取締88件 新北工人是新法首例

    總統府二十八日公布總統令，針對立法院二十四日三讀刑法、道路交通管理處罰條例、陸海空軍刑法等「酒駕三法」部分條文修正案，提高酒駕刑責，昨（三十）日零時起生效。

    全國警方統計至昨晚九時，各縣市警察局等單位共取締八十八件酒駕案件、依公共危險罪嫌移送法辦五十二人，其中新北市警板橋分局昨凌晨四時許，在板橋區四川路一段、館前西路口，攔查一輛蛇行轎車，發現四十七歲林姓工人滿身酒氣，且醉到語焉不詳，酒測值達○．四七mg/L，當場被依公共危險罪嫌送辦；警方推估，林嫌極可能是全國新施行酒駕三法後，遭送辦首例。

    酒駕同乘者連坐罰 可罰1.5萬元

    修正條文中，酒駕累犯五年期限延長到十年，酒駕肇事除原有的刑度外，增加併科罰金從一百萬元至三百萬元，十年內兩度酒駕累犯，將公布姓名、照片違法事實，另提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從六百元至三千元罰鍰，提高到六千至一萬五千元，若駕駛在警方酒測前，當面飲酒、吸毒求脫罪，比照拒測處罰，希望藉此遏阻酒駕歪風。

    警政署交通組表示，防制酒駕為警方重點工作，警政機關配合修法，持續強力執行，取締酒駕，展現維護社會秩序及交安決心；但警方取締移送法辦首例，仍待承審法院依據修正條文加重刑責，才會出現真正判決首例。

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