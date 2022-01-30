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    首頁　>　社會

    船長搏惡浪救船...船員全獲救 他落海失蹤

    高雄籍春吉8號漁船，昨晚失去動力後翻覆，擱淺在新北市石門區草里漁港旁消波塊上，船上4名外籍漁工獲救，59歲蘇姓船長下落不明。 （記者林嘉東翻攝）

    高雄籍春吉8號漁船，昨晚失去動力後翻覆，擱淺在新北市石門區草里漁港旁消波塊上，船上4名外籍漁工獲救，59歲蘇姓船長下落不明。 （記者林嘉東翻攝）

    2022/01/30 05:30

    〔記者林嘉東／新北報導〕明天就是農曆除夕，就在小年夜即將到來的昨天晚間，新北市石門海域發生漁船翻船意外！一艘高雄籍「春吉8號」漁船失去動力，在惡浪中隨浪擺動面臨險境，等不到友船拖帶進港，最後仍被大浪打翻，擱淺在漁港外的消波塊上，蘇姓台籍船長失聯，生死未卜。

    失去動力 等不及友船救援

    新北市消防局昨天晚間七時許獲報，石門區有漁船翻覆，擱淺在草里漁港旁消波塊上，船上五人待援。

    船員：船長一直想穩住船

    消防人員趕抵時，四名外籍船員已經上岸，消防員從船員口中得知，漁船失去動力時，五十九歲台東籍蘇姓船長試圖穩住被浪打得劇烈搖晃的漁船，一直待在駕駛艙內，奮力救船直到漁船翻覆；外籍船員們被浪打上岸，幸運獲救，沒再看到船長。

    參與救援的消防隊員指出，高雄籍春吉8號漁船昨晚失去動力後，曾呼叫友船協助拖帶進野柳港；但因浪大，等不及友船趕來，還未趕抵時，「春」船已被大浪打翻，船體嚴重進水，再被一波波大浪推至草里漁港外，最後擱淺在港嘴外消波塊上。

    新北市消防局獲報出動第六大隊、瑞芳中隊、石門、金山及秀峰分隊，以及第一大隊一中隊的三分隊，共計十一車卅四人冒惡劣海象，全力搜救中。

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