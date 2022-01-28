1抓2叫3拍照／美眉把襲胸狼嚇到躲回家

檢察官偵訊後，認定蘇男涉犯性騷擾防治法，依法將他起訴，並向法院聲請見易判決處刑。（記者吳昇儒攝）

2022/01/28 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆蘇姓男子深夜鎖定一名俏麗OL，伸手襲胸後逃逸，被害女子不甘受辱，狂追蘇男並拍照蒐證，蘇男嚇到躲回家中，不過女子除拍下他的背影，還拍到蘇家外觀。被害人拿這些照片報警，警方很快將蘇男逮捕歸案，基隆地檢署依涉犯性騷擾防治法，將蘇男起訴。

正好拿照片報警逮人

檢警調查，去年十月九日，年近四十歲的蘇男看到身材姣好的OL從公車站下車，先是尾隨在後，接著刻意跑到對方面前，佯裝與被害人擦身而過。未料，走在前方的蘇男突然回頭，將手伸向被害人胸部，摸了一下隨即逃逸，被害人氣憤之餘追了上去，除拍下蘇男背影，並一路追到他家門口，順手又拍下蘇家的外觀。

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警方根據被害人提供的照片，比對出犯嫌身分及其住處，逮捕蘇男時，他還穿著犯案時的衣物，罪證確鑿。蘇男被帶到警局，當場承認犯行，檢方認定蘇男涉犯性騷擾防治法，將他起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

基隆市警察局婦幼警察隊組長林敬群表示，被害女子利用手機蒐證，是面對性騷擾案件的正確處置方式，民眾若遇到性騷擾，要記得一抓二叫三拍照，有照片做為佐證，利於警方逮捕犯嫌，進入司法程序時，也可當有利證據，但不建議追逐犯嫌。

此外，民眾也可以利用一一○視訊報案系統，除了即刻報案及定位外，現場影像也會直接回傳到當地警局的勤務指揮中心，迅速讓警方了解現場狀況。

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