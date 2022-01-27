澎防部彈藥庫士官 驚爆當藥頭

澎湖運毒方式，多由台灣本島宅配抵澎取貨。（記者劉禹慶攝）

2022/01/27 05:30

隔海宅配近三百包毒咖啡被逮 警憂毒品流入軍方

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕程姓男子涉嫌在澎湖縣當藥頭販毒，警方發現他還是現役的澎防部下士，澎湖縣警察局少年隊查出程男將毒品以宅配方式，從台灣快遞到澎湖，程男再到營業處取貨，日前趁他離營取貨時當場逮捕，起出二百九十八包毒咖啡包，警方正追查毒咖啡包來源。

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程姓下士現擔任澎防部第一支援指揮部彈藥庫士官，傳出私下擔任藥頭，在澎湖販賣毒品，以宅配方式在台灣隔海進毒品，警方獲報展開長期監控，發現程員取毒品模式相當固定。二十二日警方發現他離營前往取貨時進行跟監，趁他在營業處取走包裹準備離去時將其逮捕。

警方在包裹中起出二百九十八包毒咖啡包並將他移送法辦，但程辯稱是友人委託他前往取貨，警方擔心毒咖啡包流向軍方，荼毒國軍戰力，將循線追查上源及毒品流向。毒咖啡包經檢驗後，呈現MDMA及卡西酮毒品陽性反應，另採檢程員尿液，雖呈現毒品陰性反應，仍依違反毒品防制條例移送地檢署繼續偵辦。

澎防部大規模匡列尿篩

澎湖防衛指揮部表示，程姓士官經檢察官訊後責付部隊帶回。澎防部立即對程士及單位所有人員實施尿篩，均呈陰性反應；同時清查有無毒品流入部隊等情事。目前單位已完成法紀調查，二十七日將召開懲評會，檢討重懲列入汰除，並成為案例，加強所屬部隊法治教育，維持軍譽。

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