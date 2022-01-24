加LINE匯兌群組 越配赴約交錢被搶120萬

警方根據犯案車輛以車追人，循線逮捕二嫌。（警方提供）

2022/01/24 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕嫁來台灣多年的阮姓越配，與同鄉想在過年前將賺的錢匯回越南老家，透過網友介紹加入LINE匯兌群組想減少匯損，二十日與佯稱有管道的歹徒相約車內交錢，未料對方趁清點一百二十萬元時，朝阮女噴辣椒水，搶走鉅款由同夥接應逃逸，警方循線逮捕二嫌，台中檢方複訊後昨聲押獲准，持續追查幕後共犯。

警方逮2嫌 聲押獲准

據查，嫁到台灣八年的阮女，與同鄉欲匯兌的金額有一百二十萬元，為了避免匯損，阮女透過網友介紹，加入一個聲稱可以走「地下匯兌」的LINE群組，因對方訛稱可以用高於市價匯率兌換越南盾，阮女不疑有他與對方約定時地碰面交易，二十日下午四時許，阮女獨自開車前往台中北屯區雷中街附近準備交易。

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當時同為二十四歲的吳姓、曾姓兩名男子共乘一輛轎車前往，先由吳男進入阮女車內，由坐在駕駛座的阮女，將欲匯兌一百二十萬元現金的包包交給吳清點，未料吳清點確認金額後，趁阮女不備時拿出辣椒水朝阮女臉猛噴，隨即搶走包包，由開車的曾姓同夥接應逃離。

女見現金被搶走，顧不得臉部被噴辣椒水的刺痛，下車向路人求救報案，警方於中市北區尋獲歹徒犯案所使用車輛，前晚循線在雲林縣逮捕二嫌，起出剩餘的十八萬餘元贓款。

但兩嫌在警訊中對犯案經過避重就輕，且對其他贓款流向也交代不清，警方研判還有其他共犯，訊後全案先依強盜、傷害等罪移送台中地檢署，並擴大追查，而檢方複訊後認為二嫌所犯為五年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，昨向台中地院聲請羈押禁見獲准。

警方呼籲民眾，有匯兌需求應循正常管道，向合法金融機構辦理，勿向來路不明的管道兌換，除有交易風險也可能觸及不法，且年關將近，至金融機構提領大量現金應小心，可向警方申請護鈔，確保財物安全。

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