未做好消安／李國輝縱火釀9死 女房東判1年10月

縱火男李國輝。（資料照）

2022/01/21 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝四年多前在新北市中和區出租公寓縱火，釀成九死慘劇，李一審至更二審共四度判死，目前更三審審理中，女房東連秋香也因未做好消防安全、套房隔間密集及將頂樓違建出租，影響逃生，與其中七人遭嗆死有因果關係，被依過失致死罪起訴，高等法院昨判連女一年十月徒刑；可上訴。

檢警調查，連秋香是新北市興南路二段一棟公寓二至五樓和隔號四、五樓房屋（五樓為頂樓加蓋的違章建築）的所有人，共隔成四十一間木板隔間的小套房出租。

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二○一七年十一月廿二日凌晨，已有多次縱火紀錄的房客李國輝，自認遭受「聲音」攻擊，以為是蘇姓同鄉所為，竟在其中公寓三樓通往四樓樓梯間縱火報復，火勢引發濃煙快速竄至五樓，導致四、五樓共九名房客死亡，其中有七人遭嗆死。

李國輝從一、二審、更一審、更二審共四度被判死刑，經最高法院去年十二月撤銷發回高院更三審審理中。多名死者家屬指控女房東連秋香將套房全以木板隔間，也無消防、排煙或逃生設備，對她提告涉過失致死罪。

連女雖否認犯行，但新北檢認為，房屋內的承租人甚多，連女未做好消防安全，也未改善排煙困難問題，更未在四樓及頂樓間增設遮蔽物，阻絕濃煙進入，導致其中七人遭嗆死，依過失致死罪嫌起訴。

新北地院認為，連女購入房屋時，雖已有密集隔間、頂樓違章建築存在，但她未做任何安全改善措施即出租，與李國輝縱火行為相結合，致發生七人嗆死結果，依過失致死罪判刑兩年。

高等法院審理認為，連女出租房屋卻未提供安全住居設備和環境，與七人死亡間具相當因果關係，且犯後否認犯行，考量已賠償部份被害家屬，昨改判一年十月。

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