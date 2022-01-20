司法話題》王秉華隨機殺人見死不救⋯自首判死翻盤 二審免死

王秉華隨機刺殺騎士後叼菸離開，林男大喊救命，最後傷重不治。（資料照） 男子王秉華與妻 吵架隨機殺死騎 士，一審判死刑 ，二審改判無期 徒刑。 （資料照）

2022/01/20 05:30

死者父母哭求將殺人魔判死

〔記者楊國文／台北報導〕男子王秉華與妻子吵架，為宣洩憤怒情緒，持刀隨機殺死在路邊等候胞姊下班的林姓機車騎士，王到案後表示他符合自首，並聲精神鑑定，死者父母則哭求法官，應將「殺人魔」王男判死。一審推翻王男的兩項請求減刑事由，判他死刑；不過高等法院認定王男符合自首規定，應該給予減刑，昨逆轉改判無期徒刑。

一審認定被迫自首 非真誠悔悟

一審台北地院當初認定，精神鑑定王男行兇時，並沒有辨識違法能力降低的情形，且他並非真誠悔悟自首，而是出於情勢所迫，審酌王男僅因宣洩不滿情緒就隨機殺人，行徑冷血，泯滅人性，符合兩公約「最嚴重之罪」，判處死刑。

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二審指符合自首規定 可減刑

上訴後，二審高等法院審理認為，王表示對犯行很後悔，請求法院將他在看守所抄寫的經文及道歉信，轉交林男父母，但遭拒收；王雖駕車逃離，但最終聽從妻子許女勸說，將車停靠路旁，接過許女報案電話向警方自首，等候警方到場逮捕，讓在案發現場勘查、詢問路人並調閱監視器畫面的警員得以迅速發現犯案事實，節省訴訟資源。

高院綜合認定王符合自首規定，可給予減刑，至於一審以王男迫於情勢所逼自首而未給予減刑，則有所違誤；此外，王被判無期徒刑後，將與社會長久隔離，已收懲儆之效而達防衛社會目的，以及良心自責煎熬，悔悟反省所為，依此改判無期徒刑。

死者父親痛斥，王男連不認識的人都殘忍殺害，，很怕放他出來可能再殺人，應該快點執行死刑才是。

本案發生在前年三月，廿三歲的王秉華與妻子許女（現已離婚）在新北市新店區購物後，兩人在車內發生爭執，當時林姓機車騎士將機車臨停在王停車處前方的超商旁，欲接送胞姊返家。

王與許女爭執不下，為發洩怒氣，突然拿起車內料理刀下車，朝林男後背胸部猛刺一刀，林倒地呼救，最後傷重不治，王駕車逃逸。

許女要求王報警遭拒，索性以王的手機打110、交給王接聽，王表示要自首；員警逮捕他時，王稱「我知道我逃不掉」。王犯後辯稱，和妻子吵架後腦袋一片空白，雖下車刺殺林男，但無殺人犯意。

民事部分，台北地院去年十月判王賠償家屬一千六百萬元，現由高院審理中。

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