幫夫買票被同黨吞了／中市議員黃仁沒事 妻入獄

王春梅已入獄，黃仁昨天在臉書上仍貼出夫妻一起預先賀年的合照。（取自臉書，記者張瑞楨翻攝）

2022/01/19 05:30

議員挑戰平原立委 沒選上

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨台中市平地原住民議員黃仁，前年參選全國平地原住民選區立委時，黃仁的妻子王春梅為先生（未當選）買票，並把二十萬元賄款，交給擔任國民黨都會區平地原住民總會長、新北市平地原住民議員忠仁‧達祿斯，他卻把這筆錢私用花光光，為了向王春梅交差，捏造受賄選民名單，卻成了賄選證據，台中高分院依預備交付賄賂罪，判王春梅與忠仁‧達祿斯各十月、七月徒刑確定，王春梅已於日前入獄。

判決書指出，王春梅是現任中市平地原住民市議員黃仁之妻，前年一月，黃仁代表國民黨參選第十屆全國平地原住民選區立委，忠仁‧達祿斯是新北市平地原住民議員，也是國民黨的都會區平地原住民總會長，並擔任黃仁的新北競選總部負責人，王春梅見黃仁選情告急，遂與忠仁‧達祿斯預謀賄選，王春梅交付二十萬元，委由忠仁‧達祿斯向選民以每票一千元行賄。

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忠仁‧達祿斯卻把二十萬元挪為私用花光，他為了交差，竟把服務處內一份參與「二○一九年新北市原住民傳統摔角活動」的經費概算表，修改名單與預估經費，虛偽填寫賄選金額，拍照傳給王春梅，王春梅卻沒刪除檔案，被警方查扣成犯罪證據。

新北平原議員私吞 也判刑

忠仁‧達祿斯偵訊時坦承犯行，法院審理時，他改口說，偵訊時調查員對他說「X」，他緊張又血糖降低，頭昏腦脹而亂講話，被查扣的名單，是電話拜票名單。

王春梅則辯稱，她確實有給錢，但錢是作為競選總部行政等費用支出，台中地院不採信，去年三月判決王春梅與忠仁‧達祿斯各十月、七月徒刑，二十萬元沒收，兩人上訴二審，台中高分院去年十一月駁回，全案確定。

忠仁‧達祿斯觸犯預備交付賄賂罪判刑確定，台中地檢署囑託新北地檢署執行，中央選委會並於去年底公告，新北市議員忠仁．達祿斯因行賄被判刑，依地方制度法解除新北市議員職務，由蘇錦雄遞補，已於本月四日就職。

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