《台東》建商擁豪車卻欠稅 二度遭裁定管收

2022/01/17 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣鄭姓建商涉逃漏稅六百萬餘元，竟移轉公司資產、變更負責人，脫產避稅，仍以市價約五百萬元賓士轎車代步，過奢華生活；前年被管收隔日繳出兩百卅四萬換自由身後，仍不繳餘款，近日再被花蓮高分院裁定管收。

鄭姓建商自二○○一年七月間起至二○○五年十二月擔任營造有限公司負責人，公司滯欠二○○四到二○○六年間營業稅、營業稅罰鍰及營利事業所得稅六百萬餘元，原僅清償十三萬餘元，前年三月被管收隔天繳出兩百卅四萬元，尚有三百五十餘萬元欠稅。

請繼續往下閱讀...

鄭某欠稅案經南區國稅局台東分局移送強制執行，法務部行政執行署花蓮分署追稅十餘年，數度聲請管收失敗，前年花蓮高分院總算針對鄭某擔任負責人期間的欠款兩百卅四萬元裁定管收，鄭某怕被關，隔天就繳欠款兩百卅四萬元，暫免被管收。

不過，鄭某卸除公司名義負責人後，仍是公司實際負責人期間的欠款，法院就此部分駁回執行署的管收聲請，執行署花蓮分署提出抗告，在最高法院獲勝訴，發回花蓮高分院重新審理，法官裁定管收。

執行署花蓮分署調查發現，鄭某欠稅後，將公司轉手給無資力的原住民人頭名下，但其於解任負責人前、後均為公司實際經營者，且有將公司資產移轉至配偶及第三人諸多脫產事實。

鄭某的營造公司承包不少台東大型建案，常承包政府工程，執行署花蓮分署屢次勸鄭某勇於承擔，鄭卻謊稱僅為小監工、不知欠稅、欠稅案件與其無關。事實上，一直活躍於台東建築業，近年營造公司資金動輒百萬元，且妻子任公職，名下資產頗豐，入出境頻繁，夫妻擁市價約五百萬元賓士轎車，信用卡並有保養高級轎車之消費紀錄，絕非無履行能力，而是隱匿財產，佯裝無資力之人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法