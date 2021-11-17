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    自由日日shoot》人心惶惶 善良民眾也攜棒自保

    洪男等人涉嫌以棒球棍砸車。（記者張軒哲翻攝）

    洪男等人涉嫌以棒球棍砸車。（記者張軒哲翻攝）

    2021/11/17 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕社會上不時出現的「揮棒」暴力事件，讓民眾人心惶惶，不少善良民眾為了自衛，比如一些駕駛人本身也會放一根球棒等在車上用於防身。警方指出，單純攜帶球棒、高爾夫球桿等並不觸法，至於皮帶刀、手指虎等觸犯槍砲彈藥刀械管制條例，甩棍、電擊棒則被認定屬於警械，未經申請攜帶違法，建議民眾仍以報警為第一優先。

    攜球棒未觸法 甩棍、電擊棒違法

    警方指出，不少人將甩棍、電擊棒等當成防身設備，因這些屬於「警察機關配備警械種類及規格表」列舉的警械，都是警察才能持有攜帶的裝備，民眾要攜帶須向縣市警察局申請，否則違反社會秩序維護法。

    球棒、高爾夫球桿屬於運動器材，雖不違法，但若用來傷人，恐觸犯刑法傷害罪，如果攻擊致命部位甚至涉及殺人或殺人未遂等犯行；即使拿來嚇阻，依據搭配的言詞及揮舞動作，仍有可能涉及恐嚇罪。

    警︰遇事先報警才是良策

    資深刑警說，有人會在車上放球棒等以備不時之需，但以往處理過不少案例，都反而是因為這些器具，把單純行車糾紛激化成更嚴重的流血衝突，最後傷人或傷己，建議民眾遇事不要隨便下車，第一時間撥打電話通報警方，才是良策。

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