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    自由日日shoot》「不想變台中男大生」 報警逮台北球棒雙煞

    涉嫌持球棒揮舞恫嚇的吳男（前戴黑色口罩者）與葉男被警方送辦。 （記者劉慶侯翻攝）

    涉嫌持球棒揮舞恫嚇的吳男（前戴黑色口罩者）與葉男被警方送辦。 （記者劉慶侯翻攝）

    2021/11/17 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市也發生賓士惡煞因行車糾紛持鋁棒意圖尋釁滋事事件！

    賓士煞欲持鋁棒攻擊

    開賓士車的十九歲葉姓男子，搭載同齡的吳男行經市民大道高架路段時，認為後方的周姓男子閃他大燈，竟涉嫌逼車，吳男並持鋁棒揮舞威嚇，周男「不想自己也變成台中男大生」及時報警，台北市警中山分局循線查出吳男和葉男涉案，傳喚到案後依恐嚇罪函送法辦。

    警方表示，三十歲周男十三日清晨五時開車行經市民大道高架往新北市方向，前方遇一黑一白兩輛賓士轎車慢速行駛，周男原想從快車道超車，因黑車不讓，只得向白車閃大燈，沒想到引起黑車不滿，竟打算逼停周男，所幸周及時閃過。

    情況緊急 邊開車邊報案

    周男表示，雙方車行經過重慶匝道口，他利用三線道從左側超車，黑車仍一路尾隨，還多次試圖攔停他，他從後照鏡看見黑車後座乘客探出頭來，拿出鋁棒作勢攻擊他的轎車，他嚇得兩度閃避，才躲過對方攻擊。

    周男表示，因情況緊急，他一邊開車一邊打電話報案，警方不斷跟他確認位置，對方疑看到他在講電話，才放棄追逐開走。

    周男事後心有餘悸地在臉書社團發文表示，「不想醒來的時候，和台中男大生一樣在加護病房」，當下已有心理準備，如果真的被對方攔住，他應該會開車衝撞。

    中山警分局根據車號傳喚吳、葉兩人到案，他們在新北市新莊區一家餐廳工作初步未發覺二嫌有幫派背景，賓士車則是以每日五千元價格租來的。吳供稱，不滿周男切進車道時按喇叭又閃大燈，才拿出球棒威嚇，訊後被依恐嚇罪送辦。

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