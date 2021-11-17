自由日日shoot》街頭球棒隊暴力四起 法界︰加重量刑剿滅

棒砸賓士車，洪男等五 人被移送法辦。（記者張軒哲翻攝、擷取自記者爆料網）

2021/11/17 05:30

〔記者王冠仁、姚岳宏、楊國文／台北報導〕各地不時傳出街頭暴力滋事案，最讓民眾憂心的是，原本好端端的開車在路上，萬一出現小擦撞或臨時煞車、換車道等狀況，隨時可能引來惡煞暴力相向；僅近月以來，就發生多起持球棒、鐵棍等打人或揮舞威脅案，有人諷稱如今已是「球棒隊」橫行街頭的時代，甚至不少民眾，自己也不得不在車上擺根球棒、或隨身攜帶甩棍等物防身。

警政署︰啟動快打部隊壓制

對於此一街頭亂象，警政署已通令全國警察機關，只要發現街頭暴力案件，應即啟動「快打部隊」趕往壓制；另有警務人員認為，應對這類街頭惡霸，加重罰則力道，才能有效遏阻。

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律師︰多半輕判 應不得易科罰金

律師林曜辰說，拿球棒、大鎖等物朝人揮舞，會使人感受身體、生命遭危害，已構成恐嚇罪要件；但恐嚇罪是法定刑兩年以下的輕罪，且通常以輕度刑量處，大多判六個月以下徒刑、可易科罰金。他建議，檢察官可針對惡性重大或犯後態度不佳等情節的被告，向法官具體求刑，且建請不得易科罰金。

此外，另一個重要的把關者是執行科檢察官；若被告是行車糾紛案恐嚇的加害人，且危害治安情節重大，即使被判刑在六月以下且可易科罰金，地檢署執行檢察官有權行使其裁量權，不給予易科罰金，則被告仍須入獄服刑，則可產生嚇阻效果。

警官︰建議修法加重罰則

一名偵查隊長說，過去民眾常因口角衝突或因故挑釁，演變成暴力互毆，這類事件若無人提告傷害，警方只能以社會秩序維護法移請裁罰；為有效遏止街頭暴力，建議修法讓警方能以「聚眾鬥毆」移送此類案件。若只是攜械、尚未滋事，同樣只能依社維法「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械…」處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，對這類犯行也應修法加重罰則。

警政署說，現已通令全國各警察機關，加強超商、店舖、公共場所人潮擁擠處的巡邏密度，將反複報案地點列為巡守重點，提高見警率，嚴防鬥毆滋事案件。另針對街頭暴力、黑幫非法活動，警方也將溯源嚴辦、追查幕後唆使者，全力清剿幫派組織，斬斷不法金流。

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