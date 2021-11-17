自由日日shoot》5煞砸車還錄影 警兒網路吵架惹禍

洪男等人甚至跳上車頂砸車，被移送法辦。（記者張軒哲翻攝）

2021/11/17 05:30

〔記者張瑞楨、張軒哲、陳建志／台中報導〕台中市發生瑪莎拉蒂三煞暴力毆人案後，宛如傳染病般，又爆發多起令人恐慌的暴力案，其中，警方偵破大甲五名惡男持球棒砸車案，經查被砸毀的賓士車主竟是台中港務警察局警員的妻子；落網嫌犯供稱，砸車動機是該警員的兒子在網路上與人吵架。

洪姓等五名年約二十歲男子，是在上月三十日持球棒砸毀位於台中市大甲區五福街民宅前的賓士轎車。警方追查指出，受害陳姓女車主的王姓兒子，在網路上與洪男吵架，洪涉嫌夥同友人共五人，至王男住家堵人未果，揮棒砸毀王男平常使用的賓士車，警方依毀損、妨害秩序罪移請台中地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

另外，台中市南屯區一間服飾店，十四日清晨被兩名歹徒潑漆、持榔頭砸店，女店長是單親媽媽，她向市長盧秀燕喊話，「台中治安到底怎麼了，誰能夠保護我們這些手無寸鐵的納稅人！」

中市警四分局昨天逮捕蕭姓（二十五歲）與邱姓（二十二歲）男子，依毀損與恐嚇罪法辦；事件疑起於買賣二手名牌包衍生的糾紛，至於涉案兩人是否受人指使犯案，警方進一步調查中。

台中服飾店被潑漆砸毀 逮兩嫌

台中市接連爆出街頭暴力事件，民進黨台中第二選區立委補選參選人林靜儀希望，盧秀燕市長不要像之前胡市長只會「震怒」、「向黑道宣戰」，既然標榜的溫情無效，希望能告訴市民具體改善治安的方法。

避談治安問題多日的市長盧秀燕，昨在市政會議上表示，台中市警局已展開「除暴安民專案」，宣示只要敢在台中逞兇犯案，天涯海角絕不放過，一定嚴查嚴辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法