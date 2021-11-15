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    狼師猥褻小六女拍裸照／小學生服從好下手 狼師「仗勢欺人」

    警方指出，小學生對老師的服從度高，因此受害者常常不敢聲張或求助。圖為示意圖。（資料照）

    警方指出，小學生對老師的服從度高，因此受害者常常不敢聲張或求助。圖為示意圖。（資料照）

    2021/11/15 05:30

    〔記者徐聖倫、俞肇福／綜合報導〕新北市傳出某國小老師對小六女童上下其手，狼師惡行持續至少半年才曝光，警方指出，通常小學生對老師的服從度，相對國、高中生來得高很多，因此受害者常常不敢聲張或求助，甚至懷疑老師的舉動是對還是錯，猶豫之下則便宜了惡狼。

    警分析︰學童受害隱忍不敢求助

    警方分析，國小生對「性」概念懵懵懂懂，更不要說「性侵害」、「猥褻」等，要到國、高中健康教育課程，才漸漸完善並對這方面有概念，懵懂加上猶豫，就給了惡狼下手的機會。而類似案件也有不少受害者，因擔心將事情揭露後，會遭到師長或同學的排擠，所以選擇隱忍。

    警方說，除了上述原因，這些惡狼倚仗的就是「權勢」，不只學校老師，包含長輩、隔壁鄰居、父母的好友等，多半都會運用自身年紀較長的優勢，對年紀較小，尤其是小學以下的孩子下手。

    警方表示，父母觀念應與時俱進，對孩子的性教育應提早，讓孩子有正確的性觀念並懂得保護自己。警方也呼籲，小朋友若不幸遇到這類情事，必須勇敢站出來告訴信任的大人，甚至可以報警，只要站出來，不但能保護自己，更可避免其他人受害。

    針對國小男老師對女童性騷擾還拍攝裸照，該校校長表示，這名男老師在校任教多年，教學表現、出勤與同事互動都算正常，待人也彬彬有禮，發生這樣的憾事讓同事都感到意外，目前已經先停聘，後續將依規定懲處。

    校長︰停聘男師依規定懲處

    校長表示，接獲男老師的前妻舉發後，立即通報並啟動校園性別平等會議調查小組進行調查，調查結果已經完成，近期內將召開性評會討論如何懲處。

    教育局︰若屬實 終身不得任教

    市府教育局表示，若調查屬實，依照教師法第十四條相關規定，將解聘且終身不得擔任教師。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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