醫師︰教孩子保護身體自主權

兒虐求助電話

2021/11/15 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市某國小楊姓男老師涉嫌對女童性騷擾還拍裸照，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強醫師表示，這名男師是否有戀童癖，須實際就醫評估後才能確認，如果男師長時間、密集地找學生關門獨處，其他老師應多關心、注意，才能及時避免犯錯。

男師是否有戀童癖 須就醫評估

張自強提醒家長，每天要花至少半小時與兒女聊天、互動，隨時注意兒女的變化，包括服裝、生活作息、態度等改變，都可能是在傳遞某種警示；孩子在校園中若遭遇性騷擾，很可能回家後也不敢說，家長仍可從孩子的穿著、比平常早出門或晚歸，飲食改變、接到電話就避開家人講悄悄話等看出端倪。

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家長要每天和孩子聊天 注意變化

張自強說，老師本來就和學生有不對等的職務關係，居上位的老師應嚴守專業倫理，不能利用學生對老師的仰慕或信任，進行性騷擾或性侵等違法行為，學校也要教導學生，對性騷擾的本質要有正確認知與敏銳的覺察，學習如何分辨仰慕和戀愛的差異，保護自己的身體控制權及性自主決定權。而校方或其他老師，也切勿因為自覺無力改變，或想息事寧人而無所作為，這只會助長事態擴大。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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