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    可惡！狼師猥褻小六女童 還拍裸照

    新北市某國小五十歲的楊姓男老師涉嫌猥褻一名小六女學生，犯行長達半年。圖為示意圖。

    新北市某國小五十歲的楊姓男老師涉嫌猥褻一名小六女學生，犯行長達半年。圖為示意圖。

    2021/11/15 05:30

    〔記者徐聖倫、吳昇儒／新北報導〕新北市某國小五十歲的楊姓男老師涉嫌猥褻一名小六女學生，除在辦公室內對被害女學生上下其手外，還拍攝裸照存在電腦裡隨時意淫，時間長達半年，直至楊男的前妻至其住處收拾東西，意外在電腦發現此批照片，驚駭之餘向學校告發，並向警方報案，狼師犯行才曝光，警方依違反「兒童及少年性剝削防制條例」，將楊男移送法辦。

    前妻開電腦赫見不雅照 向校方舉報

    據了解，楊男擔任國小老師已久，近期與妻子感情不睦，兩人協議離婚，楊男前妻返回楊男住處收拾自己的物品，打開電腦意外在一個不起眼的資料夾內，發現竟有數十張女童裸照，前妻嚇了一跳，不敢相信前夫會做這種事，向校方舉報並報案。

    警方傳訊楊男到案，並到楊男住處扣下電腦細查，果然發現一名女童的大批裸照。警方調查，楊男在小學擔任科任老師，此批相片皆為今年一月至六月間拍攝，也就是說，狼師的犯行起碼持續了半年之久。

    犯行持續半年 警查有無其他受害者

    楊男向警方供稱，他承認有觸碰女學生身體，但都是一般的按摩，像是「醫療行為」，並沒有猥褻女童的意思，否認犯行。

    據了解，楊男利用老師身分，單獨將女童拐騙至自己的辦公室，小六女學生根本不敢反抗，只能聽從老師指示任其亂摸私密部位，老師令其脫衣她也照做，於是留下大批不堪入目的照片。

    警方也將還原楊男的電腦及手機等相關電子設備，查看有無其他女學生受害。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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