車道縮減 騎士靠左挨撞／「機車應禮讓」運將撞死人無罪
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市蔡姓男子去年騎機車載妻子出門，遇前方道路縮減，被左側駛來的公車撞倒，妻子慘遭輾斃。檢方認定公車未與前方機車保持安全距離，將劉姓公車司機依過失致死、過失傷害罪起訴；基隆地院則認定，蔡男騎經縮減道路，應先禮讓左側公車，肇事主因是他未禮讓，逆轉將撞擊機車的劉姓司機改判無罪，可上訴。
慘！騎士妻被輾死
騎士不到一年也走了
判決指出， 六十二歲蔡男去年九月騎機車載大他一歲的妻子，在基隆市仁一路、愛三路口，與行駛在同向左側的七九一路公車發生碰撞，機車倒地，蔡妻遭公車右後車輪過，送醫不治，蔡男挫傷。
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檢方調查認為，事發前開在蔡姓夫婦左後方的劉姓公車司機，未與前車保持煞停距離，導致發生死亡車禍，有過失，起訴劉男。
基隆地院審理後出現逆轉，合議庭調查認為，蔡男當時要從富狗橋騎往愛三路，車道由原本的二個車道，縮減為一個車道，富狗橋上有兩個車道，愛三路只有一個車道。
依道路交通安全規則第一○二條細項規定，同向二車道進入一車道，應讓直行車道的車輛先行；若無直行車道者，外車道車輛應讓內車道車輛先行。本案案發生前，兩車都在富狗橋上，蔡男騎在右側車道，前方無直行車道，公車開在左側車道，蔡供稱當時前方有車，所以他略向左閃，沒看到公車，公車突然從左後方過來，才發生碰撞。
基院認為，依交通規則，應由外側車道的蔡男禮讓內側的公車先行，但蔡貿然向左偏行駛，為肇事主因；至於公車司機無從注意到右側機車，沒有充分迴避時間，未違反注意義務，依此判劉無罪。
審理期間，蔡男已於今年七月辭世，等不到判決結果，一場車禍意外，讓一對恩愛夫妻相繼於一年內離世，令人唏噓。