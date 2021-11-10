名醫擁多戶豪宅 屋頂施工 鄰告毀損

名醫張恒鴻（上圖取自中國醫藥 大學附設醫院網站） 找工人在 頂樓施工（記者王冠仁攝）。

2021/11/10 05:30

管委會連續三次報警阻止 張恒鴻︰強調工程依法行事

〔記者王冠仁／台北報導〕現任中國醫學大學中西醫結合研究所所長張恒鴻，持有台北市高檔建案「冠德微山丘」多戶房產，社區住戶指控，張其中一戶雙併別墅漏水，但疑為出售，違反社區規約，私自找工人施作防水工程。管委會連續三次報警阻止，警方礙於民事糾紛無法介入；與張恒鴻房產相連的另名住戶主張，屋頂平台為「約定專用」，張恒鴻沒找他協調就找工人施工，已提告涉犯毀損罪。

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屋頂平台由兩戶約定專用

依社區規約，張恒鴻與鄰居的房產屬「同棟兩戶」建築，其屋頂平台由兩戶「約定專用」，依現況管理使用維護，不得私自加蓋或搭件其他違章建築物。若要處理屋頂平台漏水，需要兩戶都同意。

張恒鴻找來工人在今年八月底，將頂樓露台景觀植栽移除、想改造成曬衣場，管委會發現報警阻止。工人所屬的營造公司事後與管委會開會協調，雙方同意往後施作屋頂修繕防水工程，需取得同棟另名住戶同意。

上月中，管委會接到張名下房產申請裝潢施工，管委會以為是「室內裝修」遂同意，管委會卻發現工人到「屋頂平台」施工。由於同棟另名住戶尚未同意施工，管委會三度報警。

由於是產權糾紛，警方無法介入；與張房產相連的另名住戶，以張未經協商，逕行對共有的屋頂平台進行敲除，恐導致自家屋頂發生損害，已於本月三日向張提告涉犯損毀罪。

社區住戶說，張恒鴻來自醫生世家，其祖父、父親曾在台北市文山區行醫，家族累積不少房地產與財富。此次爆發糾紛的「冠德微山丘」建案土地，張家持有成數不少，多年前建商改建，張恒鴻分得數戶，但他工作、生活多在台中，幾乎沒入住；儘管如此，替建商施工的營造公司，疑礙於張是大地主身分，儘管知道違反社區規約，仍硬著頭皮替他施工。

對此張恒鴻說，這些指控都是子虛烏有的事，如果違規的話，管委會怎麼會核准施工並收保證金？他強調該處工程都有依照相關法規行事。

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