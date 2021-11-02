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    大型重機試行蘇花改 僅2件違規

    蘇花改沿線設置密集科技執法系統。（警方提供）

    蘇花改沿線設置密集科技執法系統。（警方提供）

    2021/11/02 05:30

    試辦滿一個月 宜蘭警方舉發879件交通違規案 以小型車違規最多

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕大型重機試行蘇花改屆滿一個月，宜蘭警方舉發的八百七十九件交通違規案，大型重機只占二件，本月新增併駛、違規超車取締項目，若有違規行車被拍到，不分車種一律開單告發。

    事前宣導＋沿線密集取締奏效

    蘇花改九月三十日起試辦二百五十一CC以上的黃牌及紅牌大型重機通行，根據統計，九月三十日至十月三十一日，蘇花改交通量雙向合計四十四萬九千五百九十一車次，其中的大型重機一萬二百三十二車次，占二．二八％。

    一個月試辦期間，宜蘭警方在蘇花改舉發交通違規八百七十九件，包括超速八百五十七件、行駛路肩七件、非允許車種十五件，大型重機有二件違規，分別是超速及行駛路肩，違規車種占比，以小型車的九十七．八三％最多，大型重機才○．二二％。

    本月新增併駛、違規超車項目

    蘇花改全線通車後，警方管理的測速照相設備，取締超速、行駛路肩、非允許車種，為因應試行大型重機，公路總局建置新的科技執法系統，新的執法系統九月三十日起有一個月宣導期，本月開始執法，增加併駛、違規超車，取締對象不分車種，一旦違規被拍到，相關影像移送警方認定舉發。

    蘇花改試行大型重機一個月後，違規大型重機僅二件，警方分析，事前交通宣導奏效，並指蘇花改沿線設置密集取締設備，如有違規行為恐吃上罰單，以超速為例，處一千二百元以上罰鍰。

    宣導奏效 大型重機違規只有0.22％

    公路總局表示，大型重機試行蘇花改為期六個月，試辦期間，顧問公司以行車安全、秩序、行為、環境為四大觀測指標分析評估，作為日後是否常態開放大型重機，或擴大開放普通重機的參考依據，最終報請交通部核定。

    大型重機試行蘇花改屆滿1個月，宜蘭警方舉發879件交通違規，大型重機只占2件。（資料照，記者江志雄攝）

    大型重機試行蘇花改屆滿1個月，宜蘭警方舉發879件交通違規，大型重機只占2件。（資料照，記者江志雄攝）

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