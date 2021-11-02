酒精濃度足以致死…還能騎車？ // 酒測超標10倍 二審改判無罪

警方使用的酒測器均定期受檢，確保準確性。（記者李立法攝）

2021/11/02 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕屏東羅姓男子酒駕被攔查，酒測值竟高達二．五毫克，由於公共危險罪門檻為○．二五毫克，因此超標十倍，檢方依公共危險罪起訴，屏東地院簡易庭判刑六月，二審屏東地院合議庭認為，二．五的酒精濃度足以「致死」，連為羅男酒測的員警都覺得不可思議，應視為檢測異常，因罪證有疑，改判羅男無罪。

數值違常理 警也覺得怪

羅男今年四月間，在屏東縣東港鎮酒後騎電動自行車，因搖晃蛇行被警察攔查，酒測值高達二．五毫克，羅男坦承在小吃部喝過酒，檢方依公共危險罪聲請簡易判決處刑。

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屏東地院簡易庭認為，羅男曾兩次酒駕被判刑，卻未記取教訓，罔顧自身及其他用路人生命安全，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判六個月，併科罰金六萬元，得易科罰金及易服勞役，羅男提起上訴。

屏東地院二審合議庭法官王以齊、楊宗翰及粘凱庭認為，羅男酒精濃度為法定犯罪標準的十倍，實務上實屬罕見，根據相關研究，酒精濃度達二．○時，會出現「呼吸中樞麻痹、漸近死亡」狀態；若達二．五則會「致死」，羅男卻還能騎車並接受酒測，有違常理，當時為羅男酒測的員警都說「沒看過這麼高的數值」、「覺得怪怪的」等語。

罪證有疑免責 判決招議

法官認為，羅男酒測數值並非一般違法酒駕的常態，應依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，遇檢測結果出現明顯異常時，應停止使用該儀器，改用其他儀器檢測，並留存原異常紀錄，但警方並沒有這樣作，酒測程序不妥適，難以確信該酒測數值為真，基於「罪證有疑、利於被告」法則，應予羅男無罪諭知，可上訴。

羅姓酒駕慣犯因酒測值高出一般人能承受範圍獲判無罪，得以免除刑責，公平性引發爭議，醫師也認為人體對酒精的反應常因體質而異，酒測科學數據所代表的人體反應，並非絕對。

警方也認為，羅男對酒精的承受力或許異於常人，法官憑酒測值超出一般民眾所能承受範圍，便判羅男無罪，卻不能改變羅男違法酒駕的事實。

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