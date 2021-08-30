溺水1死1獲救 鬱悶飲酒生憾事

2021/08/30 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊，近日分別於凌晨及晚間接獲龍南路與廣福路巷內的池塘有年輕男子酒後溺水，前者22歲失足落水的葉姓男子尋獲不治，後者28歲石姓男子救起幸只有外傷，送往桃園療養院醫治。茄苳分隊長鄭仁豪說，疫情期間許多人面對生活壓力，心情鬱悶飲酒後更易發生意外，籲請民眾若遇他人溺水切勿輕易涉險救援，一定要謹記救溺「叫、叫、伸、拋、划」5步驟。

消防局指出，本月21日凌晨3點54分，八德區龍南路291號向天池傳出家住平鎮葉男疑心情不佳，飲酒後落入池塘內，目擊民眾急忙打119報案，勤務指揮中心派遣茄苳、龍岡和特搜大隊第二搜救分隊出動水箱車3輛、吉泵車3輛、救護車2輛，共22名救難救護隊員救援；10名穿水域救生裝、手划艇的救難人員手持鉤具在岸邊搜索，經1個小時搜救於清晨4點54分尋獲葉男，但打撈上岸時已全身冰冷、明顯死亡，家屬放棄送醫。

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23日晚間8點50分，分隊接獲警方轉報八德區廣福路1123巷魚池又傳溺水事件，茄苳分隊派遣2輛水箱車（含橡皮艇1艘）、救護車趕往救援，到達發現落水的石男站在離岸邊20公尺處大吼大叫，幸經救難人員、家屬將他苦勸上岸，但因其情緒低落企圖輕生，評估後送往桃療治療。

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