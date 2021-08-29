桃園空屋遭焚無臉屍 主嫌收押

黃男遭人棄屍空屋、焚燒，家屬盼檢警調查清楚，讓真相水落石出。（讀者提供）

2021/08/29 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市觀音區台61線下方一處廢棄空屋，上月25日被人發現一具臉部被燒焦難辨的「無臉屍」，因手部仍完整，警方比對指紋查出死者是41歲黃姓男子，過濾死者交友圈後揪出44歲戴姓友人涉案，及26歲樓姓男子涉嫌協助棄屍；戴男指稱黃男到他租屋處時突然暴斃，不知如何是好才棄屍焚燒。警方先依毀損屍體罪將戴、樓2人移送桃園地檢署，戴男被裁定收押，樓男請回但限制住居與出境出海。

檢警調查，戴男、黃男均有毒品前科，不排除2人當時有吸毒，黃男死因是否為吸毒過量或其他外力因素造成，須再釐清，目前尚無殺人直接證據，已採檢化驗有無毒物反應。

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據悉，黃男與父母較疏離，從中部至桃園大園區工作，很少與住附近的母親聯繫。家屬認為黃男死狀悽慘，臉部被燒毀成「無臉屍」，懷疑他遭人殺害；黃母昨到警局了解偵辦進度，希望檢警查明真相。

一名陳姓婦人上月25日下午，路過觀音區玉林路二段、台61線下方的路邊廢棄空屋，感覺有異而好奇走入查看，驚見命案現場，嚇得報案。警方封鎖現場採證，男子身體腫脹、臟器外露，臉部被燒得焦黑難辨，警方採集指紋查出黃男身分後，進而查出他案發前曾到戴男住處。

警方上月27日在中壢火車站逮捕戴男，隨後在觀音區逮獲樓男。戴否認殺人，供稱黃男上月22日來他的觀音區草漯租處聊天，未料突然暴斃，他擔心惹上麻煩，才起意毀屍丟棄，先找樓男幫忙，並向友人借車，隔天將屍體載往附近空屋棄屍、焚燒。

戴男夥同樓姓友人將黃男遺體帶到桃園觀音一處廢棄空屋棄屍、焚燒。（記者鄭淑婷翻攝）

黃男被棄屍在觀音區一處廢棄空屋，屍體嚴重腫脹，臉部被燒得焦黑難辨，家屬淚訴希望檢警查明真相。（讀者提供）

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