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    首頁　>　社會

    父弒子悲劇 斗六市民意外險不能領

    2021/08/26 05:30

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣斗六市日前發生父親持刀刺入兒子心臟協助其脫離病苦一案，由於屬於自殺案，斗六市公所提供給市民的意外死亡保險12萬元，依規定不能領取，斗六市長林聖爵表示，已透過雲林縣夜市慈愛會捐助喪葬經費。

    雲縣夜市慈愛會捐助喪葬費

    家住斗六的24歲的張姓男子2年前因車禍受重傷身體受重創無法行動，父母一度為了照顧生活無法自理的兒子而停職在家，張男則因為本身病痛加上父母為其勞心勞力，曾三度自殺都被救回，日前兒子寫下遺書並請求父親協助自殺，父親一刀直接刺入兒子心臟導致死亡，檢方調查後以加工自殺罪裁處。

    斗六市公所社會課長張月秋表示，斗六市公所有幫所有斗六市民保險，意外死亡事故都可領取12萬元保險金，但排除自殺及酒駕肇事死亡，張家因而無法領取保險金，同時也無法申請急難救助，日前社團法人雲林縣夜市慈愛會、斗六市長林聖爵及里長已協助家屬支付喪葬費用。

    張月秋表示，財團法人犯罪被害人保護協會到張家給予死者家屬心理諮商輔導服務，另雲林縣府社會處提供家庭支持關懷及免費法律諮詢服務，衛生局提供該案父親心理支持及轉介心理諮商服務，希望能幫助父親度過煎熬的日子，降低其自責及罪惡感，不過張父仍須面對加工自殺罪刑責。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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