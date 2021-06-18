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    首頁　>　社會

    誇稱比郭董強 唬疫苗可任選詐財

    大學教授假扮消費者助檢警破獲疫苗詐騙案。（記者黃佳琳翻攝）

    大學教授假扮消費者助檢警破獲疫苗詐騙案。（記者黃佳琳翻攝）

    2021/06/18 05:30

    全國首宗疫苗詐騙被收押

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕30歲陳姓攝影師在臉書用假帳號發文，稱自己「任何品牌的疫苗都有現貨」，比郭董、佛光山還強，只要付1760元就能安排醫師施打。高雄一名大學教授看到貼文直覺有異，喬裝成消費者約出陳男，再報警逮人；陳男承認只是想騙錢，檢方將他聲押獲准，成為全國首宗打疫苗詐騙被押案。

    檢警追查，陳男發文稱自己手上有多款疫苗，包括輝瑞、嬌生都有，想打疫苗的人只要花2千元，就能任選各家品牌施打。該名大學教授看到貼文，認為可疑，喬裝成消費者與陳男聯絡，稱自己這邊有6個人想打疫苗，請陳男報價。

    攝影師用臉書假帳號行騙

    陳男告知，每人快篩費260元、施打費200元、疫苗費1300元，總計花費1760元，並表示會安排醫師替他們施打。陳還說，因之前發生「好心肝事件」，擔心匯款會留下紀錄，將安排司機到高醫自由大樓收款，收到款項後會再通知疫苗施打時間及地點。

    大學教授假消費助警逮人

    教授見對方上鉤，通知服務於高雄警界的友人，警方報請檢察官指揮，15日晚間見陳男出面取款，上前逮捕。檢方認定陳男涉犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」、刑法「加重詐欺取財未遂罪」，有滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

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