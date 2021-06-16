考上警大研究所榜首／航警自爆 混7年過退休生活

航警局安檢一隊員警陳以倫是航警第一批接種AZ疫苗的員警。（記者魏瑾筠攝） 陳以倫為補習班寫推薦文，航警局認為他發表不當言論 造成警譽受損。 （記者姚介修翻攝、資料照）

2021/06/16 05:30

高層斥所言不實記過

〔記者姚介修／台北報導〕航警局安檢一隊員警陳以倫，日前考上警察大學公共安全研究所，他替補習班寫推薦文，竟然以自己在航警局上班7年都是打混度日當成炫耀文，此文一出，引起航警局全面大反彈，不僅高層嚴斥所言不實，基層同僚也認為遭陳員侮辱。航警局昨立即將陳員記小過處分，改調至「苦同袍所苦」的單位，以平息眾人怒火；據悉，引發眾怒的陳員，進警大資格可能不保。

進警大資格恐不保

陳以倫本月初考上警大公共安全研究所，而且是榜首。他除了在補習班推薦文中提到，自己在航警局上班的7年都打混摸魚、有如過退休生活，還說念書馬馬虎虎，也能考上警大；他雖是自嘲自炫，但此文會被外界認為，整個航警局安檢隊根本是尸位素餐的涼單位，以致引發全局上下無不反彈。據了解，陳員還沒入學警大研究所；記者昨聯繫不上他，不知其回應。

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同僚認為，疫情爆發前，他們要面對每天平均高達4萬人次的出境旅客安檢，常忙到上廁所都沒時間；沒想到陳員搞出這種推薦文，讓社會大眾誤以為安檢隊可以安逸打混。同事憤恨地說，自己偷懶就算了，但對其他任勞任怨認真的同仁來說，情何以堪。

航警局督察長黃惠生表示，陳員網路發布不當言論，影響警譽，核記小過及調整職務。航警局指出，陳員考研究所上榜，提供學習心得給函授的補習班公布於網路，內容所述屬其個人行為，與本局落實各項安全勤務、查槍緝毒、防堵疫疾入境之工作辛勞，嚴重不符實情。

陳以倫警專畢業後，2014年進航警局服務，他是疫情爆發以來，航警第一批接種AZ疫苗的員警，接種地點在部立桃園醫院，當時是副指揮官陳宗彥主持，接受採訪時，陳員還代表航警致詞。

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