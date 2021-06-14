自由日日shoot》網詐投資廣告增3成 趁疫情大發國難財

5月中旬，警方查獲線上 博弈平台「金合發」旗下以 鄭姓男子為首的賭博機房。（資料照） 男子被鼓吹投資原油，匯 款250萬時被警攔下。 （南投分局提供）

2021/06/14 05:30

〔記者錢利忠、姚岳宏／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心發布三級警戒，正當國人「宅在家」對抗疫情，企業也採取人力分流或居家辦公等防疫措施，無形中增加了民眾上網時間；詐騙集團卻趁機以高報酬為餌，鋪天蓋地在社群網路平台設下「教你如何獲利」、「暴風式賺大錢」等詐騙廣告，吸引民眾點閱宰殺，大發國難財。警方發現，此波疫情爆發後，這類詐騙廣告至少成長二到三成，高檢署呼籲民眾千萬不要受騙上當！

掰暴風式賺大錢 教投資、分析運彩

武漢肺炎疫情爆發後，民眾使用網路的頻率大增，各社群軟體或網站上，經常跳出投資教學、運彩分析、賽事分析等詐騙廣告，打著「投資一○○○元就可暴風式賺大錢」等釣魚式標題，或聲稱「教你如何獲利」、「保證賺錢」、「高報酬」及「中獎率高」等口號，吸引民眾點入。

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賭博網站 小贏嘗甜頭再痛宰

高檢署指出，此類廣告可能是賭博網站，讓民眾先小贏嘗甜頭，之後再大輸；如今年五月中旬，警方即查獲隱匿於北市中山區豪宅內的線上博弈平台「金合發」經銷商，每當有賭客贏錢，該平台即使出斷訊等手段，害賭客血本無歸；此外，也可能是「假投資，真詐騙」，投資人入會或註冊時要先繳入會費用，繳費後卻找不到對方或被封鎖；再來，也可能是騙取民眾銀行帳號或身分，使民眾不慎成為詐騙集團的共犯。

誘入會繳費用 繳費後遭封鎖

高檢署分析，這類廣告會使用話術，以「真人經驗分享」、「展示名車與現金」、「標榜專業分析」等模式，提高民眾興趣；等民眾上鉤就要求「加入會員」或「加LINE好友」，再對民眾洗腦，誆稱「注重長期勝率」、「不急著下單」等試圖交心的話術安撫。

誆匯投資報酬 騙帳號、身分證件

等到投資人失去戒心，詐騙集團即假借「查驗身分」，或聲稱「要匯入投資報酬」為餌，要求提供銀行帳號及密碼或傳送身分證影像；投資人入甕後，便施以「放長線釣大魚」的心理戰術，先主動給小利，取信投資人後，再以高報酬等口號，進一步遊說加碼投資。

高檢署︰報酬愈高 風險愈高

高檢署提醒民眾，任何投資都有風險，報酬愈高，風險也愈高；此外，台灣運彩沒有明牌，對方匯入款項也不需要收款者密碼，要求提供帳號及密碼即是詐騙集團，呼籲民眾不要外流銀行帳號及密碼，或傳送身分證件影像檔，以免受騙。

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