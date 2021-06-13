跨性演員LINE遭散播 慘淪淫娃怒提告

書綺說，有人在網路聊天室上散布她的LINE帳號，還寫「約」，她認為是有人在「抹黃」她。（書綺提供）

2021/06/13 05:30

〔記者王捷／台南報導〕跨性別演員書綺被香港導演相中，去年參與拍攝香港電影「屍房菜」。沒想到最近有人冒充她，在UT網路聊天室散布她的LINE帳號約炮，書綺氣憤遭人「抹黃」，向台南警方提告違反個資法、妨害名譽，正由警方偵辦中。

跨性別舞者 赴港拍片

身高逾172公分的書綺有一雙長腿，常在IG秀出好身材，擁有不少粉絲，如果她沒有大方承認自己是跨性別者，很難看出她是「男兒身」。

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LINE突一堆人來加友

因為家庭問題，書綺高中時離家出走，曾夢想進演藝圈工作，但為了生活，只好在夜店當舞者，後來在酒吧巧遇勘景的導演雲翔，讓她有機會進入演藝圈。

書綺說，她在社會打滾10年，好不容易去年拍了電影，但也許有人看她不順眼，6月9日有人用她的LINE帳號在網路聊天室約炮，當時她只覺得「怎麼有這麼多人突然加我的LINE」，然後說一些騷擾的話；直到有朋友截圖給她，告訴她被冒充約炮，才知是怎麼回事，當時氣到哭出來，冷靜後向警方報案。警方說，會循散布人的網路IP追查涉案人。

網路聊天室遭人惡整

書綺說，許多人對「第三性」帶著有色眼光，但她潔身自愛，無論什麼性別，喜歡展現自己的身材、不避諱談論性事，不代表觀念很隨便；她譴責散布她LINE帳號的惡劣行為。

第三性不代表隨便

暑假將近，警方呼籲家長要注意家中青少年的網路交友狀況，過去就有民眾網路交友不慎，導致個資、照片遭冒用報復。

身高172公分的書綺身材姣好，很難看出是跨性別者。（書綺提供）

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