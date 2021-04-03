有無拉手煞 肇事駕駛封口

游太郎

2021/04/03 05:30

〔記者王錦義、王峻祺、游太郎／花蓮報導〕義祥工業社四十八歲負責人李義祥，昨將吊貨車停在花蓮縣清水休憩區附近工地一處斜坡後，車子竟滑落山坡墜落鐵軌上，致太魯閣號四○八次列車煞車不及撞上釀重大死傷，警方把李義祥帶回偵訊，他對於停好車後有沒有拉手煞車一事，三緘其口。檢警發覺案情有多項疑點，須進一步深入釐清。

肇事的車號775-TX吊貨車，為義祥工業社所有。檢警認為，全案應係吊貨車從邊坡溜逸下來落到鐵軌上導致，已排除天候因素，認定是人為造成。

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李男供稱，他駕駛吊貨車前往事故旁工地的貨櫃屋辦公室停放，約上午八點十五分抵達，停妥車後去察看工程地點，之後進辦公室，約一小時後，聽到巨大撞擊聲，前去察看見列車已停住，他發現吊貨車不在停車處。

工人說有拉還放石頭 待查

昨天是國定假日，該工程連假期間不施工，但李男一大早就去看工地，且他原本不是開這輛車，但不知為什麼，昨開著這輛車去巡工地。發生事故後，現場工人則說，肇事車半年前有保養，停車時有拉手煞車，也有用石頭擋住輪子，巡視工地時無異狀，直到聽見撞擊聲已來不及。現場工人的說法是否屬實，待調查。

據了解，吊貨車停在鐵道上方斜坡後，李男進入工寮，等到工人察覺時，車已掉落清水隧道北端的鐵軌上釀禍。花蓮地檢署成立專案小組調查肇事原因，檢察長俞秀端昨赴現場，表示會在不影響救災前提下保全相關證據，並全力協助死傷被害人及遺屬處理後續事宜。

網友從遺落現場的車牌，在Google街景圖比對出肇事工程車。（取自Google Map）

網友從遺落現場的車牌（見圖，中央社），在Google街景圖比對出肇事工程車。

太魯閣號車廂撞擊隧道口嚴重變型及損毀。 （記者王峻祺攝）

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