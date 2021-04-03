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    首頁　>　社會

    太魯閣號出軌》有平路不停 停45度斜坡釀禍

    太魯閣號撞吊貨車後再撞進隧道摩擦山壁，車頭幾乎被削掉一半。（中央社）

    太魯閣號撞吊貨車後再撞進隧道摩擦山壁，車頭幾乎被削掉一半。（中央社）

    2021/04/03 05:30

    〔記者鄭瑋奇、游太郎／綜合報導〕台鐵四○八次太魯閣號昨撞擊從邊坡滑落下來的吊貨車，台鐵之前已宣布清明連假期間全線工程均停工，為何還會有工程車輛滑落軌道？台鐵局表示，經了解確定是有通知外包廠商停工，但不知道工地主任為何昨天會突然要去巡工地，然後明明走路就能巡卻要開車，最終釀成大禍；警方與檢調已請該工地主任前往製作筆錄及進行調查。

    台鐵局表示，為讓清明連假疏運能順利，先前已通知全線相關工程全部停工，避免影響列車運行。經了解該工程人員都已放心去休假，但不明白為何工地主任昨天會突然跑到工地現場視察，且現場僅幾百公尺完全能用走路視察，但他卻將原本停得很平穩的吊卡車發動，選擇駕車巡視，然後停在一個四十五度斜坡的便道上還未停穩就下車巡視，最終導致車輛溜下二十公尺邊坡釀禍。

    車子溜下邊坡20公尺

    對於詢問是否會向施工廠商求償？台鐵局表示，目前還沒有討論到這塊，但廠商到底能拿什麼出來賠，就算設備損失不用賠償，還有這麼多條人命往生，根本就賠不起。

    根本不該停在斜坡

    針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，工程車停在工地的斜坡上，又疑未拉手煞車才滑下斜坡，撞上太魯閣號。

    照理說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦地方。

    溜下邊坡示意圖。（圖取自運安會，記者廖振輝翻攝）

    溜下邊坡示意圖。（圖取自運安會，記者廖振輝翻攝）

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