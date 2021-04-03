銀行員諸慶恩之死 翁茂鍾稱未追殺諸員妻女 高涌誠打臉何不撤告?

負責調查此案的監委高涌誠反問翁茂鍾：「那你為何不撤告？」（記者叢昌瑾攝）

2021/04/03 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕佳和集團董事長翁茂鍾被控藉訴訟追殺銀行經理諸慶恩，導致諸枉死，翁續向諸的妻女追討5億元。翁近日透過媒體澄清，是對方自願承受訴訟，不是他要追殺。負責調查此案的監委高涌誠反問：「那你為何不撤告？」高強調，承受訴訟是正當權益的防衛，不然翁可聲請一造辯論判決，「難道對方手要綁起來給你打？」

全案源於公懲會前委員長石木欽，被控長期與翁茂鍾不當接觸，還購買翁旗下公司股票獲利，監察院去年8月通過彈劾石，調查也意外發現有眾多司法檢調高層涉入本案，如同現代版的「百官行述」，監院要求司法院、法務部續行追查；另衍生出「銀行員之死」的案外案。

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監院調查，翁茂鍾旗下的怡華公司因進行衍生性商品交易，與百利銀行（現改名法國巴黎銀行）簽下1000萬美元本票，而後虧損連連，銀行向翁追討損失並聲請強制執行，翁則提起「確認本票債權不存在」之訴，而後翁的財務副總吳仙富向檢方自首，聲稱是他偽造有價證券，翁因而勝訴免遭執行。

時任百利銀行經理諸慶恩則被訴偽造定存單向怡華追債。諸一審獲判無罪，二審判刑4月、緩刑3年，上訴最高法院期間，因諸死亡而改判不受理。高檢署已針對此案聲請再審。

諷內行人看了都會嘆氣

對於被外界質疑逼迫吳仙富自首，還追殺諸的妻女，翁茂鍾近日透過媒體澄清，強調他沒能耐逼吳自首，也沒有追殺諸的妻女，是對方自願承受訴訟。對此，高涌誠認為，翁茂鍾的說法避重就輕。

高指出，內行人看了都會嘆一口氣，反問：「不承受訴訟難道要雙手綁起來被你打？」承受訴訟是他們正當權益的防衛，若非追殺，「訴訟為何不撤回？根本是倒果為因」。

佳和集團董事長翁茂鍾透過媒體澄清，是諸慶恩家人自願承受訴訟，不是他要追殺。（資料照）

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