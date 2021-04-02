調局丟毒案／蔡清祥：懲處絕不只這樣

徐宿良的妻子PO出徐駕駛賓士3000CC的S Class等級的豪車（左圖，記者林嘉東翻攝）；檢方查扣賓士GLB200（右圖，記者鄭淑婷翻攝）

2021/04/02 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局航業調查處基隆站前年弄丟六．五公斤安非他命證物，竟拖了一年才通報。桃園地檢署發現負債的組長徐宿良（遭停職中）財產暴增，日前查扣夫婦倆的現金、戶頭、名牌手錶等財物。立法院司法及法制委員會昨召開專案報告，法務部長蔡清祥強調「懲處絕對不會只到這樣！」

蔡清祥指出，案件爆發後，調查局即拔除徐宿良等四名主管職，並調動兩名承辦員，請外界給桃檢時間查明，待責任釐清，一定會追究到底。

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蔡清祥認為，徐宿良的收入和財產顯不相當，確實值得懷疑，做長官者要負起督導之責，而職司督察業務者，亦應注意。他強調，除了強化贓、證物保管制度，針對新進調查官，也會深化廉政教育課程。

「道歉與遺憾」，調查局長呂文忠表示，桃檢查扣徐宿良的財產後，即以貪污治罪條例的財產來源不明罪向桃園地院聲押獲准，調查局一收到押票，就將徐停職。

呂文忠表示，毒品贓證物的保管、運送及後續的銷毀程序，調查局已加強管控，避免類似情形再度發生，也會借助科技強化證物鏈的嚴核。

立委要求速建立管理贓證物制度

國民黨立委葉毓蘭指本案凸顯贓證物管理設備不足、制度不周等缺失，提案要求行政院應會同司法院，針對贓證物的設備數位化及人力需求，研議相關的完善作為，兩個月內送交書面報告至司委會討論。此議獲民進黨立委劉世芳等人連署，經過跨黨協商，無異議通過。

前年三月，航基站調查官詹孟霖偵辦六．五二九公斤安毒無主郵包，協助送驗的調查官鄭翊同年十一月竟搞丟證物，時任組長的徐宿良及時任副主任的林聖智擔心遭究責，隱匿一年，直到航業處稽催才露餡。

第一波懲處拔除四主管，徐宿良與林聖智調為專員，航基站主任張益豐與督察處督察莊國喬改為專委。此外，徐、詹及鄭三員均調離航基站。

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