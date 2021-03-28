執行檢舉魔人蘇大媽入獄 南檢凸槌

「檢舉魔人」 蘇大媽異議成功，原本執行入獄變免關，不過檢方表示將補足程序。 （資料照，記者王捷攝）

2021/03/28 05:30

〔記者王捷、吳政峰／綜合報導〕被稱為「檢舉魔人」的台南市「蘇大媽」，屢有爭議言行，直到她某次大鬧診所、挑釁醫護人員遭判刑五個月，檢察官認定易科罰金難以教化，撤銷易科要求入獄，才終於讓她踢到鐵板。蘇婦首度異議失敗，第二度聲明異議後，台南高分院本月廿五日認定檢方「程序不完整」，裁定撤銷南檢的執行，且不能再抗告，讓原本本週入獄的蘇婦免關，宛如檢察機關這塊鐵板被她一腳踢開。

輕罪二審定讞 檢不得抗告

法界人士表示，檢方確實在程序執行上「凸槌了」，遺漏一個程序而栽了跟頭。

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蘇婦因二○一八年違反醫療法案件，被判刑五月，原可易科罰金，但她判刑後到台南司法機關騷擾開庭，檢方認為她難以教化，祭出刑法第四十一條撤銷蘇婦的易科罰金，讓她入監。蘇婦聲明異議，主張已繳一期罰金，沒理由撤銷罰金處罰，被台南高分院裁定駁回，不得再抗告。

不過，蘇婦第二次聲明異議，主張檢方撤銷易科罰金，應告知她可聲請易服勞役卻未告知，台南高分院認定異議有理，這次裁定撤銷南檢執行，同樣不能抗告。刑事訴訟法規定「一案不二審」，不過台南高分院認為，兩次異議理由不一樣，所以沒有一案不再理的適用。

南檢發言人林仲斌說，台南高分院首次裁定駁回蘇婦異議時，檢方認為院方已做了所有程序的審查，但第二次裁定卻認為檢方程序疏失，對此感到不解，檢方行文給蘇婦時沒有特別註明可以聲請易服勞役，這點沒有爭執，但傳票上有寫到受刑人可聲請易服勞役的權益。

檢不服一案再理 擬提非常上訴

南檢說，本週蘇婦來開庭時，會補足告知程序；另對於高分院一案再理行為，則研議提非常上訴。

至於本案兩次裁定為何不能抗告？法界說，原因是刑責三年以下的輕罪案件，為二審確定。

蘇大媽從二○一五年起不斷檢舉、申訴或挑釁他人和公務人員，多次被警方依違反社會秩序維護法、妨害公務等罪送辦。

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