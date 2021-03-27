律師：即使住過 負評也不能太超過

經營民宿的黃姓男子與修車廠有糾紛，竟被對方揪親友狂刷1星負評。（民宿授權提供）

2021/03/27 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕網路消費時代，不論食衣住行育樂，許多消費者早已養成先看評論、再決定怎麼消費的習慣，評價的星等與留言好壞，對商家影響甚大，因此衍生不少法律糾紛。

亂留言觸加重誹謗罪

和風聯合法律事務所律師蔡正傑指出，消費者若未實際住過民宿，在網路上留下負面評價或給予極低星等，已觸犯刑法第310條「加重誹謗罪」。

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刑法誹謗罪是處罰陳述虛偽的事實，而造成他人的名譽受損；本案廖女等人沒有實際住過民宿，卻以住過的口氣留負評，誣指「老闆服務差到爆」，因此觸犯加重誹謗罪，可處2年以下徒刑。

如果消費者留言「很爛」等負面評價，但撰寫的內容若與事實相符，符合刑法第311條「可受公評」的事項，即便留言內容讓商家難堪，也只能說是留言者的個人感受，店家要告消費者誹謗，不容易舉證名譽受損，實務上很難成罪。

但蔡正傑提醒消費者，留言若是負面評價，最好不要太超過，明明只有小部分的品質不佳，卻刻意誇大加油添醋，甚至捏造與事實不符的事項，還是會觸犯刑法加重誹謗罪。

反過來看，如果留言者沒有體驗過，卻留言正面評價，比如有人沒住過某家民宿，但留言給予正評，此舉是否也觸法？蔡正傑說，因為正面評價未造成店家名譽受損，頂多算是「吹牛，膨風」，並未觸法。

網路上留言，凡走過必留下痕跡，即使刪除也不易「銷毀」證據，消費者留言，一定要謹慎。

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