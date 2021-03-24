黃敏惠兒幫媽認了：我媽用人不當／遭爆貪官1家6口寄生嘉市府

嘉義市長黃敏惠（著白衣者）昨遭週刊爆料縱容親信一家寄生市府，黃昨面對媒體採訪，講話頻「吃螺絲」，心情似受影響。 （記者王善嬿攝）

2021/03/24 05:30

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府專員吳健榮涉嫌收賄，已在今年元月離職，這起貪污案重創黃敏惠市府清廉形象；昨又有週刊報導吳健榮的嚴姓妻子及3名子女和媳婦共5人，皆沒有國考公務員資格，卻都在市府上班，質疑黃敏惠縱容親信「寄生」市府。

專員涉貪污離職 妻是市長閨密

鏡週刊報導指出，吳健榮原為工務處技士，2018年辦理退休，黃敏惠回鍋擔任市長，吳也在8個月後，以機要職回任市府擔任專員；吳的嚴姓妻子為黃的國中同學也是閨密，2019年獲聘市府「不老生涯規劃師」，吳的長女則為文化局機要科員借調觀光新聞處、次女任財政稅務局約僱人員，兒子原本在工務處當工友，吳涉貪污案爆發後，轉職到嘉市果菜市場，媳婦則任地政處約僱人員。

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「用人不是看能力」市民批不避嫌

黃敏惠被爆料縱容親信「寄生」市府一事，引來市民批評黃敏惠毫不避嫌，讓吳健榮一家在市府擔任多職，「社會觀感很差」，質疑黃「用人不是看能力而是看閨密」。

嘉義市議員暨民進黨嘉市黨部主委黃露慧認為，無論吳健榮涉貪案或其一家人都在市府上班等，都不應發生，籲黃敏惠市長以正視的態度面對此事。

黃敏惠兒子蔡佳睿昨也在其臉書PO文「我媽用人不當是事實，確實該道歉、檢討」。

黃敏惠吃螺絲：用人廉能 依法進用

平時講話有條不紊的黃敏惠，昨面對媒體採訪，講話頻「吃螺絲」，顯然受此事影響心情，她回應說，吳員涉貪案靜待司法判決，市府團隊長期努力、主張廉能，絕不會寬貸；無論政務官、機要、臨時人員，都依人事相關法規進用，未來用人會增加廣度，加強適才適所。

記者昨致電吳健榮及其律師，截稿前未獲回應；外傳吳男與妻子已離婚，其長女昨證實兩人並未離婚，反駁稱她到市府上班是依其專長應徵，非如週刊所述「寄生」市府。

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