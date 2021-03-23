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    首頁　>　社會

    集體收賄包庇酒店／中山分局首度查獲2刑警

    陳錦男時任偵查隊員。（記者陳慰慈攝） 許峻銘時任偵查隊員。（記者陳慰慈攝）

    陳錦男時任偵查隊員。（記者陳慰慈攝） 許峻銘時任偵查隊員。（記者陳慰慈攝）

    2021/03/23 05:30

    〔記者陳慰慈、姚岳宏／台北報導〕台北地檢署偵辦台北市中山分局官警涉及集體收賄包庇色情酒店案，昨發動第九波搜索約談，頭一遭帶回陳錦男、許峻銘兩名偵查隊刑警，漏夜偵訊中，由於以往查獲的都是穿制服的行政警察，全案是否向上延燒，引發警界關注。

    檢調調查，「嘉麗寶」酒店集團業者曾小琪，違法經營有女陪侍的酒吧業及不法媒介性交易營利，為避免遭取締，涉嫌自二○一六年四月起至二○一八年四月，透過業者呂振世及店長邱信瑋當白手套，向時任中山分局第二、三刑責區，與第九、十九警勤區地域重疊的偵查隊員陳錦男（現任中山分局偵查佐）、許峻銘（現任北市婦幼警察隊刑事小隊長），按月行賄兩萬元至六萬元不等。

    台北地檢署檢察官林錦鴻昨指揮調查局北部地區機動站及中山警分局，兵分四路發動搜索，並帶回陳、許兩員。

    據了解，兩人皆稱只是曾在中山一小隊擔任刑責區工作，與酒店弊案無關，中山分局及婦幼警察隊則強調會配合檢調調查，釐清相關案情，勿枉勿縱。

    台北地檢署偵辦台北市中山分局官警涉及集體收賄包庇色情酒店案，上月起訴時任中山一分局派出所管區員警李功華、陳俊安，兩警到「嘉麗寶」集團旗下酒店消費頻率還超過臨檢次數，同案四名涉案員警吳翊銘、涂維廉、陳彥安、張寧尚在偵辦中，昨再發動第九波搜索，約談兩名偵查隊刑警。

    二○一八年爆發的台北市中山警分局集體貪瀆案，迄今共有廿二警捲入這場情色貪瀆風暴。

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