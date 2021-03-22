黑心業者怪招／貓臉打玻尿酸胖嘟嘟 買回家消風

萌萌噠寵物店販售病犬，至少12人受害向警方報案。（記者徐聖倫翻攝）

2021/03/22 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕台灣的黑心寵物店家，除販售已患病的寵物，網路上甚至傳出為了寵物「賣相」好，竟在貓咪面部打玻尿酸，讓貓咪看起來圓潤可愛，飼主買回家才發現貓咪臉部「消風」、掉毛，警方說，這些行為已觸犯動物保護法，可依法移送偵辦。

據了解，國內仍有不少非法養殖場，養殖場多半開設在人煙稀少的山區，由於養殖場環境髒亂不堪，寵物身上染有什麼疾病也不知道。

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新北市議員戴瑋姍就指出，販售患有犬小病毒病犬的寵物店「萌萌噠」，犬隻來源的非法養殖場，疑似就在中部某山區，但至今仍無法找到確切線索。

挑寵物 觀察眼、鼻及肛門清潔否

正派經營的寵物店私下表示，消費者購買寵物前，可觀察眼、鼻有無特殊分泌物，肛門清潔程度及能否自主飲水，要求店家施打疫苗並驅蟲。新北市動保處也有四字訣「 察、證、驅、契」，即觀察健康狀況、提供寵物醫院健康證明書、貓犬是否施打相關疫苗、驅蟲，並採用新北市定型化特定寵物買賣契約書。

動保處教你︰ 察、證、驅、契

板橋警分局偵查隊長曾柏仲表示，消費者可在買賣條件中，要求賣方提供合理保證，如寵物來源、健康狀況等，事後如有虛偽或瑕疵情形如何處理，避免衍生爭議。

寵物百百種，在我國動保法訂定後，所飼養之寵物如符合動保法所列舉之動物範圍，有故意虐待動物等行為，均為動保法所處罰的對象，如非所列舉之動物，則仍有刑法毀損罪適用，不肖份子切勿心存僥倖以身試法。

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