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    首頁　>　社會

    司法大醜聞案／立委促 全面查涉案法官財產

    司法院公布多位所屬法官受業者長期招待宴飲餽贈案的行政調查結果，由秘書長林輝煌（中）、政風處長沈明倫（左）及發言人張永宏（右）主持並回答相關提問。（資料照）

    司法院公布多位所屬法官受業者長期招待宴飲餽贈案的行政調查結果，由秘書長林輝煌（中）、政風處長沈明倫（左）及發言人張永宏（右）主持並回答相關提問。（資料照）

    2021/01/20 05:30

    〔記者彭琬馨、吳政峰／台北報導〕時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭等人昨召開記者會，針對日前爆發多名法官、檢察官涉貪一事，邱顯智說，公務員廉政倫理規範對收受禮品的金額規定得非常清楚，司法院可以自己提出一個標準，自己說未超過就認定沒有違反規定嗎？用這樣寬鬆的標準檢視自己，「不知道這些法官還有什麼臉繼續審判相關案件」，呼籲法務部、司法院應全面清查涉案法官財產來源、公布完整涉案法官名單。

    呼籲公布完整涉案法官名單

    前公懲會委員長石木欽爆出與佳和實業董事長翁茂鍾不當來往，司法院與法務部在調查過程中，得知有多名法官及檢察官涉及不當宴飲、接受襯衫或補品餽贈及買股等。

    質疑五三三懲戒原則太寬鬆

    邱顯智說，當人民看著坐在法庭中公正裁判的法官，事件爆發後才發現，原來這些法官在後面宴飲、買賣相關公司的股票，大賺其錢，質疑「這樣要人民如何相信司法？」邱顯智也說，法界先前傳出五三三懲戒原則（宴飲及衣物、禮品各五次、三次、三次才送懲戒），用這樣寬鬆的標準要求高官，做這些事情的高官都沒有事，基層公務員檢察官做何感想？

    針對外界質疑懲戒法院法官洪佳濱原本被列入移送監察院的名單，但在記者會前一刻被抽掉，以致能順利退休，司法院解釋，洪佳濱從未被列入移送名單。

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