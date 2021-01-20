司法大醜聞案／立委促 全面查涉案法官財產
〔記者彭琬馨、吳政峰／台北報導〕時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭等人昨召開記者會，針對日前爆發多名法官、檢察官涉貪一事，邱顯智說，公務員廉政倫理規範對收受禮品的金額規定得非常清楚，司法院可以自己提出一個標準，自己說未超過就認定沒有違反規定嗎？用這樣寬鬆的標準檢視自己，「不知道這些法官還有什麼臉繼續審判相關案件」，呼籲法務部、司法院應全面清查涉案法官財產來源、公布完整涉案法官名單。
呼籲公布完整涉案法官名單
前公懲會委員長石木欽爆出與佳和實業董事長翁茂鍾不當來往，司法院與法務部在調查過程中，得知有多名法官及檢察官涉及不當宴飲、接受襯衫或補品餽贈及買股等。
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質疑五三三懲戒原則太寬鬆
邱顯智說，當人民看著坐在法庭中公正裁判的法官，事件爆發後才發現，原來這些法官在後面宴飲、買賣相關公司的股票，大賺其錢，質疑「這樣要人民如何相信司法？」邱顯智也說，法界先前傳出五三三懲戒原則（宴飲及衣物、禮品各五次、三次、三次才送懲戒），用這樣寬鬆的標準要求高官，做這些事情的高官都沒有事，基層公務員檢察官做何感想？
針對外界質疑懲戒法院法官洪佳濱原本被列入移送監察院的名單，但在記者會前一刻被抽掉，以致能順利退休，司法院解釋，洪佳濱從未被列入移送名單。