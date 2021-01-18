為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中風嬤跌倒爬喊30分鐘 冷血看護躲被窩害枉死

    家屬控訴看護（右）當時裹著棉被冷眼旁觀。（記者蔡政珉翻攝）

    家屬控訴看護（右）當時裹著棉被冷眼旁觀。（記者蔡政珉翻攝）

    2021/01/18 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮胡姓人家聘請43歲印尼籍看護「蜜蜜」（中文名字）全天照顧曾中風的74歲母親，本月12日寒流來襲當天，胡婦半夜1點多起床小解，不慎滑倒在地，後腦撞到床沿，家屬控訴，胡婦多次呼喚蜜蜜，蜜蜜卻無動於衷，胡婦在地上掙扎30幾分鐘無力爬起，向蜜蜜救援，蜜蜜還說「妳不是中風而已，為什麼起不來啊」，不伸手協助，也沒緊急通報家屬，甚至繼續躲在被窩睡覺，等到家屬發現時，老婦已傷勢嚴重，搶救多日後不治。

    還說「中風而已 為什麼起不來」

    苗栗檢警昨相驗後，認為蜜蜜涉及過失致死罪嫌，以1萬元交保，並限制住居、出境。蜜蜜的仲介公司向家屬表示，願意盡力協助，但家屬目前很悲傷，尚未與仲介公司接洽，只希望不會再出現類似案例。

    胡姓人家聘請印尼籍看護蜜蜜照顧母親，並讓看護與老母親同住以便照料，由於胡婦平日早上6、7點就會起床，事發當天仍未見胡婦起床，家屬前往查看，蜜蜜告知家屬，胡婦一夜不睡，所以睡比較晚，直到上午9點多，家屬再度前往要喚醒她，才發現胡婦臉色蒼白、意識不清。送醫後，醫生指胡婦顱內出血嚴重，應該是外力造成。

    醫生指胡婦顱內出血嚴重 外力造成

    家屬調閱監視器赫然發現，胡婦半夜欲起床小解，不慎滑倒在地面上，後腦撞到床沿，胡婦多次呼喚蜜蜜，蜜蜜卻無動於衷，當天寒流來襲，胡婦向蜜蜜反映，蜜蜜只遞給胡婦衣服，還說「妳不是中風而已，為什麼起不來啊」，便繼續躲在被窩睡覺。

    胡婦在地面掙扎30幾分鐘無力爬起，爬到房門邊疑似要向家人求救，蜜蜜見狀才把胡婦帶到廁所，之後扶回床上。

    家屬控訴，當時胡婦已受傷，蜜蜜卻一直冷眼旁觀，冷血的過程全被錄下。蜜蜜面對家屬詢問推說不知情，警方詢問時，仍推託其詞，讓家屬很不滿，認為蜜蜜未善盡看護責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    傻眼！稽查夜店 驚見「草泥馬」瑟縮寒風中
    2021/01/17 06:14

    傻眼！稽查夜店 驚見「草泥馬」瑟縮寒風中 影片

    互助會頭倒會、冒名標會詐百萬標金 會咖清點才知受騙
    2021/01/17 09:11

    互助會頭倒會、冒名標會詐百萬標金 會咖清點才知受騙

    啥...竟然還有此功能？衛生棉成雪季勤務「暖警」聖物
    2021/01/17 09:17

    啥...竟然還有此功能？衛生棉成雪季勤務「暖警」聖物

    花蓮市金三角商圈民宅大火 屋主逃出60％燒燙傷送醫搶救
    2021/01/17 09:31

    花蓮市金三角商圈民宅大火 屋主逃出60％燒燙傷送醫搶救

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播