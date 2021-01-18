中風嬤跌倒爬喊30分鐘 冷血看護躲被窩害枉死

家屬控訴看護（右）當時裹著棉被冷眼旁觀。（記者蔡政珉翻攝）

2021/01/18 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮胡姓人家聘請43歲印尼籍看護「蜜蜜」（中文名字）全天照顧曾中風的74歲母親，本月12日寒流來襲當天，胡婦半夜1點多起床小解，不慎滑倒在地，後腦撞到床沿，家屬控訴，胡婦多次呼喚蜜蜜，蜜蜜卻無動於衷，胡婦在地上掙扎30幾分鐘無力爬起，向蜜蜜救援，蜜蜜還說「妳不是中風而已，為什麼起不來啊」，不伸手協助，也沒緊急通報家屬，甚至繼續躲在被窩睡覺，等到家屬發現時，老婦已傷勢嚴重，搶救多日後不治。

還說「中風而已 為什麼起不來」

苗栗檢警昨相驗後，認為蜜蜜涉及過失致死罪嫌，以1萬元交保，並限制住居、出境。蜜蜜的仲介公司向家屬表示，願意盡力協助，但家屬目前很悲傷，尚未與仲介公司接洽，只希望不會再出現類似案例。

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胡姓人家聘請印尼籍看護蜜蜜照顧母親，並讓看護與老母親同住以便照料，由於胡婦平日早上6、7點就會起床，事發當天仍未見胡婦起床，家屬前往查看，蜜蜜告知家屬，胡婦一夜不睡，所以睡比較晚，直到上午9點多，家屬再度前往要喚醒她，才發現胡婦臉色蒼白、意識不清。送醫後，醫生指胡婦顱內出血嚴重，應該是外力造成。

醫生指胡婦顱內出血嚴重 外力造成

家屬調閱監視器赫然發現，胡婦半夜欲起床小解，不慎滑倒在地面上，後腦撞到床沿，胡婦多次呼喚蜜蜜，蜜蜜卻無動於衷，當天寒流來襲，胡婦向蜜蜜反映，蜜蜜只遞給胡婦衣服，還說「妳不是中風而已，為什麼起不來啊」，便繼續躲在被窩睡覺。

胡婦在地面掙扎30幾分鐘無力爬起，爬到房門邊疑似要向家人求救，蜜蜜見狀才把胡婦帶到廁所，之後扶回床上。

家屬控訴，當時胡婦已受傷，蜜蜜卻一直冷眼旁觀，冷血的過程全被錄下。蜜蜜面對家屬詢問推說不知情，警方詢問時，仍推託其詞，讓家屬很不滿，認為蜜蜜未善盡看護責任。

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